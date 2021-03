Emmen helpt zelfstandige zwembaden en sporthallen uit de brand

De gemeente Emmen stelt een bedrag van bijna 140.000 euro beschikbaar aan zes geprivatiseerde zwembaden en sporthallen in de gemeente Emmen.

Het gaat om gaat sportaccommodaties in Emmer-Compascuum, Erica, Nieuw-Weerdinge, Weiteveen en Emmen.

Het noodzakelijke onderhoud kunnen de verantwoordelijke stichtingen niet volledig zelf betalen. Daarom schiet de gemeente ze te hulp met geld uit de zogenoemde knelpuntenpot. Elk jaar kunnen geprivatiseerde sporthallen en zwembaden een aanvraag doen om subsidie te ontvangen.

Leefbaar houden

Volgens wethouder René van der Weide helpt de bijdrage om dorpen en wijken leefbaar te houden door inwoners de mogelijkheid te blijven bieden om te bewegen.

"Dan moeten de sportaccommodaties goed op orde zijn. Stichtingen doen hun uiterste best om rond te komen, maar grote uitgaven in het onderhoud kunnen zij niet financieren. Door bij te dragen vanuit deze regeling kunnen we de stichtingen helpen om dit toch mogelijk te maken."

Emmer-Compascuum en Erica

De verschillende stichtingen liepen tegen onverwachte problemen aan. Bij het openluchtzwembad in Emmer-Compascuum moet het ketelhok worden opgeknapt (40.000 euro), terwijl bij sporthal Meerdijk in Emmen de luchtverwarming aan vervanging toe is (25.000 euro).

Bij het zwembad in Erica is het het peuterbad lek en werkt de meterkast niet meer, kosten daarvan zijn 32.000 euro. De sporthal in hetzelfde dorp kampt ook met de nodige problemen. De transportpomp moet worden gerepareerd, de buitendeuren vervangen en kan het pand ook een lik verf gebruiken. Dit kost totaal 25.000 euro.

Nieuw-Weerdinge en Weiteveen

Stichting sporthal Nieuw-Weerdinge moet noodzakelijk onderhoud plegen aan de grondputten en de toiletten voor 10.000 euro. Terwijl bij zwembad De Wiekslag in Weiteveen de omvormer van de zonnepanelen kuren heeft en dat kost 5000 euro.