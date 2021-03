Advocaat Nieboer: 'Gesprekken bij McDonalds waren eenrichtingsverkeer'

Jan Nieboer zit dan wel "tot zijn over zijn wenkbrauwen in de windmolens", zegt zijn advocaat Evert van der Meer, maar dat wil niet zeggen dat hij misdrijven heeft gepleegd. Van der Meer vroeg vanmiddag in de rechtbank in Assen vrijspraak voor "het boegbeeld van het windmolenprotest".

Volgens de advocaat is er te weinig bewijs dat de Platform Storm-voorman uit 2e Exloërmond betrokken is geweest bij het versturen van dreigbrieven naar tientallen ondernemers die werkten aan de aanleg van windparken in Groningen en Drenthe. Dat geldt ook voor de teksten op de pamfletten die zijn gevonden bij plekken waar asbest was gedumpt bij Muntendam, Scheemda en in Delfzijl.

Het OM eiste vandaag vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, tegen hem en Jan H. uit Meeden.

Geen geheime afspraken

De wekelijkse besprekingen die Nieboer bij McDonalds in Stadskanaal had met voormalig Storm Meeden-voorman Jan H. waren ook helemaal niet geheim, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Het enige wat er volgens Van der Meer geheim aan was, was dat de politie de twee stiekem afluisterde.

"Als je echt iets geheims wilt doen en kwaad in de zin hebt, spreek je niet steeds op hetzelfde tijdstip op dezelfde plek af. En dan zet je het zeker niet in je agenda, zoals Nieboer deed", zei Van der Meer.

'Alleen toehoorder'

Volgens het OM bedachten en bespraken de twee mannen hun acties in het fastfoodrestaurant, zoals het versturen van de dreigbrieven naar bedrijven uit Groningen en Drenthe en naar grote bouwbedrijven als BAM en Hak en energiebedrijf RWE. H. was het brein en Nieboer vooral uitvoerder, stelt het OM.

"Jan Nieboer had bij die gesprekken geen actieve rol. Hij was vooral toehoorder en reageerde steeds kort. H. sprak vaak over dingen in de wij-vorm, maar daar maakte Nieboer geen deel vanuit, want H. informeerde hem. Het was eenrichtingsverkeer."

Aantekeningen

Ook het verhaal over de bazooka die Nieboer volgens het OM wilde aanschaffen, ligt volgens Van der Meer genuanceerder. De mannen spraken over een wapen, maar Nieboer stelde niet concreet voor er één te kopen. "H. stelde voor om te kijken of er nog geld beschikbaar is, Nieboer twijfelt. Nergens zegt hij iets in de trant van 'Dit gaan we doen'."

Dat bij Nieboer thuis aantekeningen zijn gevonden die overeen kwamen met teksten op pamfletten en in dreigbrieven, komt volgens zijn advocaat doordat hij veel mensen sprak en overal aantekeningen van maakte. "Dat deed hij om snel te kunnen reageren als hij als woordvoerder de media te woord moest staan."

'Wrange vruchten'

Ook advocaat Evert Kuiters van Jan H. vroeg vrijspraak. Hij herhaalde dat H. veel wist van dingen die binnen de actiegroepen werden besproken en daarover praatte met Nieboer, maar zelf geen actieve rol had. Dat zijn DNA op een van de brieven is gevonden, kan wel omdat H. bij veel mensen over de vloer kwam, heeft hij zelf verklaard.

"Het is heel zuur dat Jan en ik hier nu voor moeten opdraaien", zei Jan H. in zijn slotwoord tegen de rechters. "We hadden hier niet gezeten als de overheid het hele proces rondom de windmolens eerlijk had gespeeld. Nu zitten wij hier en plukken er de wrange vruchten van. Ik blijf erbij dat ik onschuldig ben."

Nieboer zei in zijn laatste woord dat hij alleen op democratische wijze actievoert. Hij beschreef hoe heftig zijn arrestatie door een speciaal arrestatieteam was geweest en zijn zes weken voorarrest. Ook zei hij dat hij blij was dat 'ie zijn verhaal kon doen in de rechtszaal om de "hele negatieve aura van het verdachte zijn achter me te kunnen laten."

Op 16 april doet de rechtbank uitspraak.

