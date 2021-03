Bewoners Actium kunnen dankzij Tante Co meebeslissen: 'Het is hun huis' (Rechten: Frank Meester)

Woningcorporatie Actium gaat op diverse plaatsen in Drenthe testen met Tante Co. Dit is een interactief scherm, waarop bewoners vragen kunnen beantwoorden over hun woon- en leefomgeving. "Zo hebben bewoners zelf de regie en beslissen ze dus actief mee. Deze inzichten proberen we vlot te vertalen in oplossingen, zodat bewoners ook echt inspraak ervaren", vertelt Jos Kruit, teammanager Wijken van Actium.

Actium gaat eerst proefdraaien met Tante Co in de De Amstelflat in Assen en Zantingehof in Zuidwolde. Kruit: "Het is niet alleen een leuke, interactieve manier om constant met huurders in contact te staan, hopelijk halen we er ook veel behoeftes en wensen mee op."

Nadat de vragen zijn beantwoord, wacht de bewoners nog een traktatie. "Ja, de eerste vraag heeft niet zo zeer iets te maken met de woon- en leefomgeving hoor. Als binnenkomer vragen we welk koekje bewoners het liefst eten bij de koffie. Het meest gekozen koekje wordt als traktatie aangeboden door de organisatie achter Tante Co."

Bibliotheek

Ook zijn er plannen om een nieuwe bibliotheek in te richten. Tante Co vraagt van welke boeken bewoners houden. Daarnaast beslissen bewoners binnenkort via het interactieve scherm mee hoe de nieuwe muurschildering bij de entree er uit komt te zien. Kruit: "We willen graag weten wat er in de complexen speelt en wat de bewoners gelukkig maakt, zodat ze inspraak hebben bij het realiseren ervan. Het is tenslotte hun thuis."