Assenaar moet 7,5 ton drugswinst terugbetalen

De Assenaar werd in oktober voor witwassen van miljoenen euro's aan drugsgeld veroordeeld tot een celstraf van 3,5 jaar. Twee medeverdachten uit Assen (33 en 28 jaar) kregen vier maanden cel opgelegd. De mannen reden met auto's met verborgen ruimtes naar Duitsland om de illegale verdiensten op te halen. Via een anonieme tip in november 2017 kwam de 34-jarige Assenaar in beeld.

Verborgen ruimte

Volgens de tip stuurde de man drugs in postpakketten naar Duitsland en haalde hij vervolgens met de auto de omzet op. Twee mannen, waaronder de 34-jarige, zaten eind mei 2018 in een auto die bij Assen werd aangehouden. In een verborgen ruimte vonden de agenten 81.700 euro. De twee kwamen net terug uit Duitsland.

Door het plaatsen van peilbakens kwamen de ritten naar diverse plaatsen in Duitsland aan het licht. Via afluisterapparatuur werd gehoord dat er geld werd geteld en in ruimtes opgeborgen. Uit de debiteurenadministratie op de telefoon van de Assenaar bleek dat er 313 pakketten waren verstuurd naar Duitsland. Ook gingen pakjes naar plaatsen in Spanje. Hiervan stonden de track-and-tracecodes op de telefoon. Er is geen drugs aangetroffen bij de Assenaar zelf.