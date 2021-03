Man uit Elim moet alsnog cel in voor veroorzaken dodelijk ongeluk Kasper Wulff

Bij het ongeluk op de A37 bij Hoogeveen kwam de 43-jarige Kasper Wulff uit Hoogeveen om het leven. De man uit Elim werd in hoger beroep door het gerechtshof veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf en een rijontzegging van twee jaar. Die straf moet hij nu uitzitten. De rechtbank in Assen had hem eerder een werkstraf opgelegd.

De weduwe van het slachtoffer is opgelucht dat het juridische deel nu achter de rug is. "We zouden in onze handen geknepen hebben als we het eind dit jaar hadden kunnen afsluiten, fijn dat het nu zo ver is."

Met drank op achter het stuur

De man uit Elim had een halve liter bier gedronken tijdens het koken, toen hij op 27 december 2016 van huis vertrok om zijn vrouw en dochter op te halen uit Hoogeveen. Op de A37 bij Hoogeveen-Oost moest hij uitwijken voor een auto, die naar links ging omdat er aan de rechterkant van de weg een ongeluk was gebeurd.

De vader van Kasper Wulff was bij dat ongeluk betrokken. De 43-jarige Hoogevener was daar met zijn stiefdochter naartoe gegaan, om hem te helpen. Meerdere auto's stonden met zwaailichten op de plek van het ongeluk.

Door de uitwijkmanoeuvre verloor de Elimmer de macht over het stuur. Zijn auto ramde de politieauto die op de vluchtstrook stond, daarna de auto van Wulffs vader en raakte daarna Wulff zelf. Dat gebeurde voor de ogen van zijn stiefdochter. Wulff overleed ter plekke.

