Vijf jaar cel en voorwaardelijke tbs voor doodschoppen vriend om joint

Voor het doodschoppen van zijn kameraad Klaas Sanneman in zijn huis in Nietap moet de 48-jarige Groninger Dylan H. vijf jaar de cel in. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag. Daarnaast is H. veroordeeld tot tbs met voorwaarden, een lichtere variant op tbs met dwangverpleging.

Sanneman overleed op 14 april vorig jaar op 62-jarige leeftijd, nadat hij vijf dagen in coma had gelegen. Nadat H. op de ochtend van 9 april anoniem 112 belde en doorgaf dat er een zwaargewonde man in een huis in Nietap lag, vond de politie het slachtoffer. Hij zat onder het bloed, kreunde en was niet aanspreekbaar.

Ruzie om joint

De nacht ervoor was de man uit Groningen samen met een buurman uit Nietap bij Sanneman thuis geweest. H. kende Sanneman hem goed en logeerde geregeld bij hem. De buurman kwam ook vaak bij de 62-jarige man over de vloer. Hij hield een oogje in het zeil, omdat Sanneman drugsverslaafd was en een kwetsbare gezondheid had.

De drie mannen dronken eerst bier en rookten een joint. Toen Sanneman en zijn buurman ruzie kregen, omdat het latere slachtoffer de laatste joint stiekem had opgerookt, ging het mis. De ruzie liep uit op een vechtpartij, waarbij Sanneman door beide mannen over zijn hele lichaam werd geschopt en geslagen.

Verklaring buurman betrouwbaar

Na hun arrestatie verklaarde de 39-jarige buurman dat Dylan H. het meeste geweld had gebruikt. Steeds opnieuw was hij het slachtoffer gaan schoppen, nadat hij hem op de grond had gegooid. Die verklaring komt volgens de drie rechters overeen met de bloedsporen die zijn gevonden in de woonkamer van Sanneman.

De 39-jarige Nietapper heeft verklaard dat hij zelf een tafeltje op de buik van het slachtoffer heeft gezet en hij hem ook een paar klappen heeft gegeven, terwijl hij daar bovenop zat. Dat hij zelf schuld heeft erkend, maakt hem volgens de rechtbank betrouwbaarder. De rechters konden hem zelf alleen geen vragen meer stellen, omdat hij na vier maanden voorarrest zelfmoord heeft gepleegd in de gevangenis.

Aan zijn lot overgelaten

Dylan H. verklaarde tijdens de rechtszaak twee weken terug dat de buurman allemaal onzin had verteld. In werkelijkheid was de man uit Nietap de agressor geweest en had hijzelf maar twee trappen en klappen uitgedeeld, aldus H., maar dat geloven de rechters niet.

Ze vinden dat hij schuldig is aan doodslag en nemen het H. erg kwalijk dat hij en de buurman na het geweld zijn weggegaan en Sanneman aan zijn lot hebben overgelaten. Pas uren later belde H. anoniem 112. Dat de reden voor het extreme geweld een ruzie om een joint was "maakt het feit nog schrijnender", aldus de rechtbank.

Geen controle

De Groninger is vanaf zijn zeventiende drankverslaafd en gebuikt ook drugs. Door de combinatie daarvan met een psychische stoornis, heeft hij zijn agressie niet onder controle gehad, concludeerde een psychiater die hem onderzocht. De man is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.

Het Openbaar Ministerie heeft tbs met dwangverpleging geëist, maar dat gaat de rechtbank te ver. Daarom heeft ze gekozen voor de lichtere variant. H. moet worden opgenomen en behandeld in een psychiatrische kliniek en ook samenwerken met de reclassering. Als hij zich niet aan die voorwaarden houdt, kan hij als alsnog tbs met dwangverpleging krijgen.

