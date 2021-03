Duurzame bootrace voor Meppeler scholieren: 'Felle strijd'

Op de bovenste etage van Dingstede is een complete werkplaats ontstaan. Overal slingeren bouwtekeningen, materialen en onderdelen. Een tiental scholieren loopt met spijkerpistolen en bussen lijm om de houten frames.

CSG Dingstede doet mee met twee teams: een met leerlingen van vwo 4/5 en de andere boot is van de havo. Het frame en de motor komen van de organisator. "De rest moeten we zelf zien te regelen", zegt Anouk Hummel. "We hebben daarvoor een hele goede planning gemaakt. Tot nu toe loopt het heel goed. Er zijn veel bedrijven in de stad die ons willen helpen."

Zonnepanelen

Ook de zonnepanelen moeten de scholieren zelf regelen. Dat komt bovenop het basispakket, wat al zo'n 2000 euro kost. "Dus we staan aardig in de min", vervolgt Hummel. "Dat moeten we zelf bij elkaar zien te krijgen. Pittig, maar het gaat ons lukken!"

Over vijf weken moeten de boten al te water voor een testvaart. "Het wordt spannend", vertelt Niek Zandt van het vwo-team. Dingstede heeft de laatste jaren niet meegedaan, dus we moeten echt vanaf nul beginnen. Gelukkig hebben we allemaal niet zoveel te doen in deze coronatijd. Hier kunnen we tenminste onze vrije tijd in kwijt."

(verhaal gaat verder onder de foto)

De leerlingen bouwen een professionele boot die kan varen op de kracht van zonne-energie (Rechten: RTV Drenthe / Bastian van de Belt)

De samenwerking tussen beide teams gaat nog voorspoedig. "We kiezen een iets ander pad", vertelt Zandt. "Zij hebben eerst een website gebouwd en sociale media opgetuigd. Wij zijn eerst gaan bouwen." Hummel: "Daardoor loopt onze bouw iets achter, maar wij hebben dan weer meer donaties binnen. We gaan zien hoe het loopt."

Want hoewel er in deze fase nog goed samengewerkt wordt, gaat het er op het water om spannen. "Ik wil écht niet van ze verliezen", lacht Hummel.

Coureur

Met alle techniek lijkt het technieklokaal momenteel meer op een Formule 1-werkplaats. Dat roept natuurlijk de vraag op: wie wordt de Max Verstappen van Dingstede? In beide boten kan één bestuurder, maar de teams zijn er nog niet uit wie achter het roer plaatsneemt. "Daar is nogal een discussie over. Iedereen die meewerkt, wil hem ook besturen. Misschien moeten we straks maar gaan oefenen. Wie het beste kwalificatierondje vaart, mag de boot besturen."

"Ik word het zelf niet", lacht Zandt. "Ik ben nogal lang en daardoor niet de lichtste van mijn team. Het is veel slimmer om de lichtste erin te stoppen. Elke kilo telt natuurlijk op het water."