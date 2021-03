Burgemeester blikt terug op eerste gang naar stembus tijdens corona

Burgemeester Richard Korteland van Meppel kijkt tevreden terug op de verkiezingen, die dit jaar anders dan anders waren vanwege de coronacrisis. "Het is natuurlijk wel spannend. Je hoopt dat alles goed gaat in deze lastige tijd. Gelukkig hebben de bureaumedewerkers hard gewerkt. De stemvellen waren enorm, dus sommigen zullen wel spierpijn hebben van het tellen."

Korteland had het zichzelf als doel gesteld om de meest veilige verkiezingen ooit te organiseren. "Verkiezingen zijn altijd speciaal, maar onder deze omstandigheden hebben we het nog nooit gedaan", vertelt hij. "Dat maakt het spannend. Je hoopt dat alles goed gaat. Ons doel was zo veilig als mogelijk. Mensen die zich niet senang voelden konden de afgelopen dagen al terecht. Daarnaast is er ook in Meppel van briefstemmen gebruikgemaakt. De vrijwilligers hebben gelukkig erg hard gewerkt. We hebben het qua opkomst goed gedaan, dus ik denk dat het gelukt is."

Andere locaties

Meppelers konden dit jaar niet terecht op veel gebruikelijke locaties. "Niet in verzorgingstehuizen", vervolgt Korteland. "En geen kleine locaties. Doorlopen in cirkel moest mogelijk zijn. Daarnaast hebben we extra gastheren en gastvrouwen ingezet om het zoveel mogelijk te waarborgen. We wilden mensen geruststellen dat ze gewoon het vakje konden roodkleuren."

Daarnaast stemden 2600 Meppelers dit jaar per brief. "Die keuzevrijheid vond ik erg belangrijk. Als mensen zich niet prettig voelen bij de traditionele manier moeten ze dat zeker niet doen. We hebben als gemeente Meppel veel energie gestoken in het laten weten dat mensen eventueel geholpen konden worden als ze het briefstemmen complex vonden."

Meppel stemt gemiddeld

VVD werd deze verkiezingen de grootste in Meppel, gevolgd door D66. Nieuwkomer JA21 toonde zich de grootste stijger. De partij van Joost Eerdmans krijgt 3,3 procent van de stemmen.

De uitslag in Meppel lag opnieuw erg in lijn met de landelijke uitslag. Op de ranglijst van meest gemiddelde gemeenten qua stemgedrag in 2012 en 2017 staat Meppel op plaats 13 van de 355 Nederlandse gemeenten, blijkt uit een analyse van RTL Nieuws.

"Het zijn nu zoveel partijen", lacht Korteland bij het zien van de uitslag. "Gelukkig biedt mijn brilletje genoeg breedbeeld om alles te kunnen zien. De uitslag lijkt een bevestiging te zijn van het landelijke beeld. De Partij van de Arbeid (PvdA) is een opvallende uitschieter. Die zijn in Meppel gegroeid, maar landelijk gelijk gebleven. Dat is interessant."