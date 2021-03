Hoge opkomst jongeren: Volt heeft het gemerkt, JONG teleurgesteld

Toch heeft partij JONG van Jaron Tichelaar uit Noordscheschut daar geen voordeel van gehad. Nieuwkomer Volt was wel in beeld bij deze groep. "Super blij", jubelt Sacha ten Hove. De nummer 20 op de kieslijst van de pro-Europese nieuwkomer komt net aan op het station in Meppel. Moe, maar voldaan. "Ik heb gisteren de uitslagen met twee andere 'Volters' gekeken. De nachten daarvoor heb ik doorgewerkt om alle vragen op onze Instagram-account te beantwoorden. Toen ik zeker was van de drie zetels, ben ik gaan slapen."

Campagnebudgetten

Lijsttrekker Jaron Tichelaar van JONG handelt deze ochtend telefoontjes af en pakt folders en campagneposters weer in. Ondanks de hoge opkomst onder jongeren kreeg zijn partij 14.000 stemmen. Niet genoeg voor een zetel.

"Het is heel zuur. Ik denk dat we het verloren hebben van het grote geld. Veel partijen hebben enorme budgetten om digitaal campagne te voeren, maar daar lopen wij in achter."

Want de digitale zichtbaarheid is het stokpaardje van Volt. Het is niet voor niets dat ze pleiten voor een minister van Digitale Zaken. Toch begrijpt Ten Hove de onmacht van Tichelaar: "Wij liepen tegen dezelfde problemen aan toen we meededen aan de Europese verkiezingen. Het gaat om geld en middelen."

Nieuwe partijen bijna kansloos

Tichelaar blijft strijdbaar, maar op de vraag of hij er over vier jaar weer staat, antwoordt de lijsttrekker van JONG weifelend: "Ik vind nog steeds dat jongeren moeten kunnen meepraten en meebeslissen. We gaan door. Maar het wordt ons niet makkelijk gemaakt. Zoals het nu lijkt gaan de vereiste ondersteuningsverklaringen omhoog van 30 naar 1200. Daarnaast wordt de waarborgsom hoogstwaarschijnlijk verhoogd van 11.500 naar 36.000 euro. Zo wordt het nieuwe partijen haast onmogelijk gemaakt om toe te treden."

Ten Hove heeft de smaak te pakken. "Tijdens deze campagne kwam ik erachter dat ik politiek heel erg leuk vind. Ik ga volledig voor Volt, maar in welke functie, dat ga ik nog bedenken. Eerst maar even bijkomen."

Lees ook: