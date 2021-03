Onvrede over verkiezingsuitslag op sociale media

Gisteravond vroegen we op de Facebookpagina van RTV Drenthe of u tevreden bent met de uitslag van de verkiezingen. Hier reageerden meer dan duizend mensen op. Bijna allemaal reageren ze verbaasd of verontwaardigd.

"Klopt niks van. Lees alleen de reacties overal maar!', zegt Wietske in een reactie op Facebook. "Bijna iedereen reageert in ongeloof. Niks eerlijks aan deze verkiezingen."

Yvonne liet ook een reactie achter: "Ik vraag me alleen af of het wel eerlijk is wat er nu gebeurt. Want ik hoor toch alleen maar mensen die PVV en FvD stemmen."

'Corruptie' en 'fraude'

Mensen twijfelen dus ook aan de betrouwbaarheid van de verkiezingsuitslagen. Ze noemen de overheid 'corrupt' en vragen zich af of er niet is gefraudeerd. Volgens Judith Leussink, social media coördinator bij RTV Drenthe, is dit een begrijpelijke reactie. "Als jij veel op social media zit, dan zie je veel dezelfde berichten van mensen uit je eigen omgeving en met je eigen politieke voorkeur."

"Als jij alleen maar ziet dat mensen die je volgt op dezelfde partij gaan stemmen, dan heb jij zelf waarschijnlijk heel erg de overtuiging dat dat de grootste partij zal worden. Je hoort niet dat mensen bijvoorbeeld op de VVD gaan stemmen of op GroenLinks. Als je dan nu de uitslag ziet dan denk je misschien: dit kan helemaal niet. Daar komt dat ongeloof heel erg vandaan."

Leussink vertelt hoe het kan dat mensen andere verwachtingen hadden (Rechten: RTV Drenthe)

Maar het komt volgens Leussink niet alleen door je eigen bubbel waarin je verkeert. De algoritmes achter social media versterken het effect. "Facebook bepaalt vaak wat jij te zien krijgt. Stel, je kijkt een dierenfilmpje en je kijkt dat filmpje helemaal af."

"Dan ziet Facebook dat jij dierenfilmpjes erg interessant vindt en zetten ze nog een dierenfilmpje voor je klaar. Want dan blijf je lekker veel op Facebook hangen. Zo zorgt Facebook ervoor dat je steeds dezelfde soort filmpjes en berichten te zien krijgt."

Horizon verbreden

Geschrokken van je eigen bubbel? Leussink heeft nog wel een tip: "Kijk niet alleen wat er in je tijdlijn komt, maar ga juist zelf op zoek naar wat je wil zien en bezoek die pagina's. Ga bijvoorbeeld eens naar een NOS, RTL of een andere partij en vergelijk met wat daar eigenlijk geschreven wordt. Zo kun je toch je horizon verbreden."