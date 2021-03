Aa en Hunze honoreert vergunning Zorg Anders in Annen

De gemeente Aa en Hunze honoreert de omgevingsvergunning van het woonzorghuis voor kinderen aan het Borckerveld in Annen. Dat staat in een brief van de gemeente aan omwonenden.

Concreet betekent dit dat er op het perceel vijf kinderen met een maximale leeftijd van dertien jaar mogen worden gehuisvest. Het college van burgemeester en wethouders moest, als gevolg van de uitspraak in hoger beroep, een nieuw besluit nemen over de aanvraag.

Overwegingen

De gemeente honoreert de vergunning om meerdere redenen. Zo is de Raad van State van mening dat de gemeente uitspraken heeft gedaan waaruit Zorg Anders afgeleid zou kunnen hebben dat de vergunning toegezegd zou worden. De gemeente heeft ook naar zorgen van omwonenden over het verkeer rondom de zorglocatie gekeken, maar vindt niet dat die overlast een onaanvaardbare belasting voor de woonwijk als gevolg heeft. Ook worden in de brief de zorgen over de kwaliteit van Zorg Anders van tafel geveegd: in 2017 heeft de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoek gedaan bij Zorg Anders en toen voldeed de zorgverlener aan de verwachtingen. Daarna zijn er geen meldingen of klachten meer gekomen.

Contact met de buurt

De gemeente laat in de brief aan omwonenden blijken dat ze zich ervan bewust is dat het contact tussen Zorg Anders en de buurt geen goede start heeft gehad. Daarom biedt ze de mogelijkheid aan om een bijeenkomst tussen Zorg Anders en omwonenden te organiseren, onder begeleiding van een facilitator.

