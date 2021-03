Basisschool De Kameleon in Eexterveen krijgt gloednieuw schoolgebouw

Openbare Basisschool De Kameleon in Eexterveen krijgt een gloednieuw schoolgebouw. De gemeenteraad van Aa en Hunze stemde vanavond tijdens de raadsvergadering in met het nieuwbouwplan. Door de andere optie, renovering van het huidige gebouw, gaat een streep.

Het gebouw waar de school nu van gebruikmaakt is 65 jaar oud en te klein. De school gebruikt sinds 2015 noodgedwongen een noodgebouw. Omwonenden zien De Kameleon ook graag verhuizen, omdat het steeds drukker is geworden rondom de school. Vooral tijdens het ophalen en brengen van kinderen rijden en staan er veel auto's.

Het CDA en D66 stemden niet mee over het nieuwbouwplan. Fractievoorzitter Sonja Hilgenga werkt bij kinderopvang De Hasselbraam en is daardoor betrokken bij de nieuwbouw van het schoolgebouw.

Locatie later bekend

Waar het nieuwe schoolgebouw precies gaat komen is nog niet bekend. Ook is nog geen besluit genomen over het uiterlijk van de school. Wel zijn er twee mogelijke plekken aangewezen op het terrein achter het huidige schoolgebouw. Daar ligt nu een groot sportveld, waarvan de gemeente de voorste of achterste helft zou willen gebruiken voor nieuwbouw van de school. Op een later moment stemt de gemeenteraad daarover. Het is de bedoeling dat De Kameleon in 2023 gebruik kan maken van het nieuwe schoolgebouw.

Op de school in Eexterveen zitten niet alleen kinderen uit het dorp. De school is in 2015 ontstaan na een fusie met de voormalige basisscholen in Nieuw-Annerveen en Annerveenschekanaal. Vanwege een dalend aantal leerlingen moesten die scholen noodgedwongen dicht. De Kameleon heeft inmiddels zo'n negentig leerlingen die ook uit omliggende dorpen als Spijkerboor, Eexterveenschekanaal en Kiel-Windeweer komen.

Herbestemming

Het nieuwe schoolgebouw wordt mogelijk niet enkel gebruikt door De Kameleon. Kinderopvangcentrum De Hasselbraam zou ook een plek kunnen krijgen in het gebouw, al heeft dat niet de voorkeur van de gemeente. Over de invulling en de locatie van het gebouw stemt de gemeenteraad op een later moment. Eerst gaat de gemeente met omwonenden in gesprek over die plannen.

Ook is nog niet duidelijk wat er met het oude schoolgebouw gaat gebeuren. De gemeente wil in gesprek met de inwoners van Eexterveen om te praten over de herbestemming van het gebouw.

