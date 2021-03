Bewoners De Wouden in Assen vinden drie daklozen in buurt genoeg

Verontruste bewoners van De Wouden in de Asser wijk Baggelhuizen willen maximaal drie daklozen in hun hofbuurtje. Het Leger des Heils wil er veertien cliƫnten plaatsen die uit de daklozenopvang komen. Ze wonen er onder begeleiding, zodat ze later op eigen benen kunnen staan. Maar de buurt is bang voor onveiligheid en drugshandel.

Namens de buurt trok Richard Bel vanavond in de Asser gemeenteraad aan de bel. De buurt wil dat het project niet doorgaat.

Ze willen de daklozen liever elders in containerwoningen laten wonen, zoals op meerdere plekken in het land gebeurt, en niet in hun wijk. "Maar als het toch moet, dan niet meer dan drie personen. Meer kan onze buurt niet aan", zegt Bel. Eerder stuurde De Wouden al een brandbrief naar de gemeente, Actium en het Leger des Heils.

Schrik groot

Het hofbuurtje hoorde eind vorig jaar voor het eerst van het woonproject met begeleid wonen voor daklozen. En de schrik was meteen groot. Veertien huurhuizen, waar de laatste jaren studenten woonden, wil Actium ombouwen voor het project van het Leger des Heils. De organisaties willen de mensen via een tussenstap de kans geven om straks ergens in een buurt weer volledig zelfstandig te wonen, in een huurhuis, zonder overlast te veroorzaken.

Maar de buurt, waar ook veel jonge gezinnen met kinderen wonen, is met het woonproject bang voor een aanzuigende werking van drugsdealers en ander 'onguur volk', zodra er een cluster van daklozen met allerlei problemen wordt geplaatst. "Er zijn genoeg voorbeelden elders in het land, waaruit blijkt dat dit voor grote problemen zorgt", zegt Bel.

Gesprek niet geholpen

Eerder deze maand hadden bezorgde buurtbewoners gesprekken met het Leger des Heils, de gemeente en woningcorporatie Actium. Die hebben het gevoel van onveiligheid en ongerustheid niet kunnen wegnemen. "Het was één groot verkooppraatje van het Leger des Heils", stelde buurtbewoonster Ellie Bennen na afloop. "We hebben aangegeven veel problemen te verwachten. Zij bagatelliseren dat. Maar zodra er wel iets mis is, zijn er korte lijntjes met de politie. Dat is toch raar? Aan de ene kant beweren zij geen problemen te voorzien, maar de politie staat wel klaar. Voor mijn gevoel klopt er dan toch iets niet", vindt Bennen.

Vijf tot zeven cliënten

Wethouder Vlieg gaf vanavond meteen aan dat er minder cliënten in De Wouden komen dan de eerst genoemde veertien. "Het gaat om maximaal vijf tot zeven daklozen. Voor de andere appartementen wil Actium plek houden voor reguliere huurders." Vlieg denkt dat de onrust vooral is ontstaan doordat het plan te vroeg naar buiten is gebracht, zonder dat het was uitgewerkt.

"We kregen geld van het ministerie van VWS voor dit project en dat wilden we toch communiceren. En om te voorkomen dat de buurt het via een andere weg zou horen, zijn ze geïnformeerd. Misschien achteraf gezien te vroeg."

Verkeerd beeld

Volgens haar is er, door alle onduidelijkheid, een verkeerd beeld ontstaan over het woonproject. "Het gaat om mensen die al langer hulp krijgen en al een tijd op een locatie van het Leger des Heils in de opvang zitten. Zelfstandig wonen is het uiteindelijke doel en die stap zouden ze na De Wouden weer kunnen zetten", aldus Vlieg.

Volgens de wethouder gaat het om mensen die gemotiveerd zijn om weer op eigen benen te staan en terug te keren in de maatschappij, maar nog wel wat problemen hebben waar ze nog aan werken via een traject. "En als het niet goed gaat en ze houden zich niet aan afspraken, dan weten we dat ze teruggaan naar de opvang. Er wordt niet gedeald en contact met een verkeerd netwerk mag ook niet. Zodra er signalen over binnenkomen, gaan ze onmiddellijk terug naar de maatschappelijke opvang."

Klankbordgroep

Ook komt er een klankbordgroep, zo belooft wethouder Vlieg, 'om mensen goed te laten landen in de buurt'. "Wat kan de wijk aan? Om het goed te laten verlopen. Ook voor ons staat het belang van de wijk bovenaan", stelt Vlieg.

Door Assen is inmiddels subsidie uit een landelijke subsidiepot aangevraagd voor ontmoetingsprojecten in woonwijken, die bedoeld zijn om dak- en thuislozen te accepteren. "Steeds meer mensen krijgen plek in de wijk en minder in instellingen en daar besteden we extra aandacht aan", aldus de wethouder.

