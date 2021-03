Verzet Kloosterveen helpt niet, toch gasloze startwijk in Assen

Ondanks meer dan veertig protestbrieven van Kloosterveners aan de Asser raad en duizend negatieve reacties op een enquête is de warmtevisie van Assen vastgesteld. Vanavond gaf een raadsmeerderheid groen licht voor het spoorboekje waarmee Assen de 32.000 huizen in de provinciehoofdstad van het aardgas wil halen.

Kloosterveen kwam hiertegen in opstand, omdat Assens jongste wijk als één van de eerste wijken van het gas afgaat. Het jaar 2030 is het streven en dat zint Kloosterveen helemaal niet. De gemeente wil dat de wijk volledig elektrisch wordt en dat betekent de warmtepomp. Maar Kloosterveen baalt ervan dat er niet met hen gepraat is en alleen over hen. Het voelt als dwang en dat willen ze niet.

Geen dwang

Maar volgens wethouder Karin Dekker (GroenLinks) is er absoluut geen sprake van dwang, gaat de gasleiding ook niet subiet in 2030 dicht en heeft elke bewoner in Kloosterveen gewoon de vrijheid om zelf te kiezen hoe en wanneer hij van het gas afgaat. De wethouder wil graag een tweede kans om bewoners beter in het project mee te nemen en alle onrust weg te nemen.

Maar de Kloosterveners geloven daar niet in, omdat de warmtevisie hun woonwijk met 4000 huizen toch een bepaalde richting opduwt. En daar waren ze van tevoren niet bij betrokken, wat leidt tot grote frustraties. "Eerst praat je met bewoners en dan kom je met een visie en niet andersom", stelden Kloosterveners vanavond in de gemeenteraad, waar ze inspraken. Een groot deel is bang om aan de omstreden warmtepomp te moeten, die veel duurder is dan de gemeente voorspiegelt.

Gemeente staat achter

Stadspartij PLOP, PvdA, CDA, 50PLUS en Lijst Deen steunen de bewoners. Ook zij vinden dat het college een valse start heeft gemaakt. En dat overduidelijk de burgers niet goed zijn meegenomen in het hele verhaal, gezien alle onrust en bezorgdheid in Kloosterveen. "We staan nu al zover achter dat ik me grote zorgen maak over de toekomst van een gasloos Kloosterveen", zei CDA-voorman Ronald Witteman.

De PvdA kwam met een wijzigingsvoorstel. De partij wil de proefwijken Kloosterveen en Lariks uit de warmtevisie schrappen. De partij staat niet achter de route die het college kiest. "Eerst wijst het college startwijken aan, dan volgt er pas participatie van burgers. Dat is de omgekeerde route. Je moet eerst inwoners erbij betrekken, wensen aanhoren, vervolgens draagvlak zoeken en pas dan de startwijken aanwijzen", stelde PvdA-raadslid Harriët van Es.

Proefwijken eruit

"Het gevoel is dat er dwang is, maar de transitie heeft alleen maar kans van slagen als we het samen doen met de inwoners. Gezamenlijk als het kan, maar maatwerk moet ook mogelijk zijn, iedere bewoner is anders", aldus de PvdA.

De PvdA wil dat het college de besluitvorming over de warmtevisie uitstelt en nu eerst aan de slag gaat met inspraak van bewoners. Maar alleen Stadspartij PLOP ging mee met het PvdA-idee, verder niemand. Uiteindelijk kreeg wethouder Karin Dekker na meer dan twee uur discussie alle vijf de collegepartijen (ChristenUnie, VVD, GroenLinks, D66 en SP) mee met de warmtevisie. Dat betekent dat Assen inzet op een gasloos Kloosterveen en gasvrij Lariks, met als streefdatum 2030.

