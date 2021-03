Paardenstaarten op de kazerne in Havelte: Defensie werft verpleegkundigen

Volgens brigadegeneraal Roland de Jong hebben mensen vaak niet een juist beeld van wat het werk bij Defensie écht inhoudt en verklaart dat deels het grote tekort. "In de hele beroepsgroep wordt om goede verpleegkundigen gevochten", legt hij uit. "Daarin zijn wij geen uitzondering. Maar door deze dag te organiseren hopen we hen een goed beeld te geven van hoe het is om in het leger te werken."

Bijgedraaid

Er hadden zich 46 mensen voor de dag aangemeld. Hannah Kuijper is samen met een vriendin naar de kazerne gekomen. "Ik had niet gedacht dat je als verpleger zo vaak op missie zou gaan", vertelt ze enthousiast. "Ik had het beeld dat je vooral veel oefende in Nederland, maar dat sprak me niet zo aan. Dat beeld is nu wel bijgedraaid."

Ook Jorg Dikker is blij verrast. Op dit moment werkt hij in een verpleeghuis, maar hij mist avontuur en spanning. Bij Defensie hoopt hij dat wel te ervaren. "Het samenwerken in grote teams, de fysieke uitdagingen, eventueel op missie gaan; dat spreekt me wel aan." Jorg heeft zich aangemeld en wil in september met de opleiding beginnen.

Keihard nodig

Als het aan brigadegeneraal De Jong ligt melden alle deelnemers van de open dag zich aan voor een baan bij Defensie. "We hebben hen keihard nodig", zegt hij. "Als je op missie bent en het gaat mis, dan hoop je dat er een goed zorgsysteem achter je staat. En als er een goed team staat dat jou wil helpen als je in nood bent, kun je meer en dan durf je meer dan je voor mogelijk hield."

