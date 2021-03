Stakingsoptocht in Emmen: 'AOW-leeftijd moet omlaag'

Begin dit jaar legden werknemers in de metaalsector in Hoogeveen het werk al neer (Rechten: Edwin Mooibroek/RTV Drenthe)

Een stakingsoptocht van zo'n twee kilometer aan auto's bij het stadion van FC Emmen. Medewerkers in de metaalsector hebben het werk vandaag neergelegd. Zij staken, en dat is dit jaar niet voor het eerst.

De afgelopen jaren is al vaak gestaakt in de metaalsector. Maandenlang werden acties gevoerd om een betere cao af te dwingen, maar tevergeefs.

Lagere AOW-leeftijd

Niet alleen willen de vakbonden een loonsverhoging, ook willen zij dat de AOW-leeftijd naar beneden gaat. "In onze sector wordt veel en zwaar gewerkt in ploegendiensten", zegt Johan Wijenberg van FNV Metaal. "Als mensen 63 of 64 jaar zijn, dan zijn ze over het algemeen erg afgedraaid. Wij willen daarom dat metaalmedewerkers drie jaar eerder kunnen stoppen met werken dan de AOW-leeftijd."

Werkgevers in de metaalsector willen volgens Wijenberg niet te veel uitgeven vanwege corona. "Maar ondanks het virus, draait deze sector gewoon door. Een loonsverhoging zit er daarom echt wel in."

'Het is ons menens'

Al die stakingen, nu in Emmen en eerder al in Hoogeveen, hebben volgen Hank Oomkes van CNV Vakmensen zeker nut. "We moeten hiermee doorgaan om ervoor te zorgen dat werkgevers het belang van een goede cao gaan inzien. Dat het ons menens is wordt alleen duidelijk door te staken. We gaan net zo lang door tot we we ons doel bereiken."

Tijdens een eerdere staking begin februari was de opkomst nog niet zo groot. Volgens Weijenberg is dat vandaag anders. Hij verwacht twee- tot driehonderd metaalmedewerkers. "Toen staakten alleen medewerkers van de grote metaalbedrijven, vandaag sluiten ook medewerkers van kleinere bedrijven aan. Zo kun je zien dat het begint te leven."

