Assenaar Kuin van waarnemend tot vaste burgemeester in Pekela

Jaap Kuin wordt voorgedragen als vaste burgemeester van de gemeente Pekela, werd gisteravond bekend. Kuin, die sinds november 2015 al waarnemend burgemeester in de Groningse gemeente was, is geboren in Assen en woont nog steeds in de Drentse hoofdstad. Door zijn aanstaande benoeming als vaste burgemeester, gaat hij nu op zoek naar een woning in de gemeente Pekela.

Een meerderheid van de Pekelder politiek had eerder al aangegeven dat zij graag zag dat Kuin burgemeester zou blijven. Dat gaf voor Kuin zelf de doorslag om te solliciteren als kroonbenoemde burgemeester, laat hij tegenover RTV Noord weten. "Mijn gezin staat hier ook achter. Ik heb er kriebels van in mijn buik en wil dit graag doen."

Diefstal in bouwmarkt

Kuin was geen onbeschreven blad toen hij zes jaar geleden in Pekela neerstreek als waarnemend burgemeester. In 2013 kwam hij als wethouder en locoburgemeester van de gemeente Assen onder vuur te liggen, toen naar buiten kwam dat hij bij een bouwmarkt in Groningen betrapt was op het meenemen van twee boortjes zonder te betalen. Hoewel hij benadrukte dat er nooit sprake was van opzet, stapte hij anderhalf maand na het incident op als wethouder. Kuin vond dat zijn positie onhoudbaar was geworden.

Na het incident vond Kuin nieuw werk bij Synergon in Winschoten, totdat hij in 2015 als waarnemend burgemeester in Pekela werd voorgedragen. "Een nieuwe start, een nieuwe kans", zei Kuin daar toentertijd zelf over.

'Heel blij'

Dat alles erop wijst dat hij de vaste burgemeester van Pekela wordt, maakt Kuin naar eigen zeggen 'heel blij'. "Het was toch wel spannend. Ik ben van Pekela gaan houden, dan ga je ergens voor. Het is mooi dat je dan de kans krijgt, nu moet ik die kans nog waarmaken. Ik voel me heel erg vereerd."