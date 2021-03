Werkzaamheden Koopmansplein Assen in tweeën gehakt

Vorige week takelde bouwbedrijf Dusseldorp het betonnen reservoir van de nieuwe fontein in het plein. Ook staan de hoge lichtmasten, de natuurstenen afbakeningen van het speelplateau en de wadi's voor opvang van regenwater er al.

Klaar voor de TT

De bouw heeft wat vertraging opgelopen door de strenge vorst, al is er ook alweer tijdswinst geboekt. Door de coronacrisis was het een stuk rustiger in de binnenstad en daardoor kon bouwbedrijf Dusseldorp op meerdere plekken in de stad tegelijkertijd aan de slag. De bedoeling is dat het Koopmansplein voor de TT bijna helemaal klaar is.

Mocht het TT Festival plaats kunnen vinden, dan wil de gemeente dat het plein in het centrum van de stad gebruikt kan worden voor optredens. Het is nog onzeker of er eind juni al een festival gehouden kan en mag worden. "Het wordt natuurlijk heel spannend of dat kan. Misschien is juni nog een beetje te vroeg, we willen het plein wel voor die tijd klaar hebben", zegt wethouder Mirjam Pauwels (VVD) van de gemeente Assen.

Van zandbak naar huiskamer

Het plein is sinds augustus vorig jaar vooral een grote onhandige zandbak met dranghekken geweest. Fietsers moeten afstappen om er langs te kunnen, maar ook voor voetgangers is er weinig ruimte rondom het Koopmansplein. Volgens projectleider Wout Tuinte van Dusseldorp zijn binnenkort eindelijk de eerste contouren van het nieuwe plein te zien. "We hebben eerst vooral ondergronds gewerkt aan de riolering en de nutskabels. Dat kostte flink wat tijd, want onder het plein loopt ook een aantal hoofdkabels- en leidingen voor de binnenstad van Assen en daarom moet je zorgvuldig te werk gaan."

Het project is belangrijk voor de gemeente Assen, die het Koopmansplein ziet als huiskamer van de stad. Het moet een plek worden waar mensen vanuit alle omliggende straten bij elkaar komen om te ontspannen op straat of het terras, al dan niet met een drankje of ijsje. "Ik denk dat het Koopmansplein een prettig gebied wordt om te verblijven, op het terras te zitten of de kinderen te laten spelen. Het plein krijgt een andere dynamiek, want er gaat ook gewoond worden rond het plein. Dat maakt de binnenstad levendiger", aldus wethouder Pauwels.

Forum en V&D

Zodra het Koopmansplein klaar is, kunnen ook de werkzaamheden aan winkelcentrum 't Forum en uiteindelijk het voormalige V&D-pand starten. Een gedeelte van 't Forum moet nog dit voorjaar tegen de vlakte om er woningen te kunnen bouwen. Op de plek van de V&D komt op de begane grond ruimte voor winkels met daarboven appartementen.

Volgens wethouder Pauwels hoeven Assenaren zich geen zorgen te maken dat het plein direct volstaat met bouwvoertuigen. "We hebben met de projectleiders afgesproken dat zij de bouwtoevoer aan de andere kant laten plaatsvinden. Niet via onze mooie nieuwe plein."