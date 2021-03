Roep om nieuwe standplaatsen Emmer woonwagencentrum steeds luider: ‘Het duurt wel heel lang’

Marie Bosma sprak in 2019 de hoop uit dat er binnen twee jaar nieuwe standplaatsen op het Emmer woonwagencentrum De Ark waren gerealiseerd. Inmiddels is er nog geen vak bijgekomen. "Het begint nu wel heel lang te duren."

Eind 2018 roept Bosma namens werkgroep De Rolleman de gemeente Emmen op om meer standplaatsen te creëren voor woonwagenbewoners. Het liefst honderd extra. Door verstening en opheffing van vakken ontstaat er volgens de zegsvrouw een uitsterfbeleid, die de woonwagencultuur in Emmen in gevaar brengt. De wachtlijst loopt dan al tegen het aantal van 170 personen aan.

In het daaropvolgende voorjaar zegt de gemeente een haalbaarheidsonderzoek toe naar 32 nieuwe plaatsen bij het centrum. Die zouden moeten komen op een voormalig trainingsveld van voetbalclub WKE '16. Sindsdien is het wachten op groen licht.

Tempo

De wachtlijst is inmiddels opgelopen naar rond de 200 en nog steeds is er geen concreet zicht op meer plekken, zegt Bosma. "Het plan ligt er nog steeds, maar op de uitkomst blijft het wachten. Volgende week gaan we met wethouder Jisse Otter om tafel om opheldering te vragen. De gesprekken met de gemeente lopen goed, maar het ontbreekt aan tempo."

Volgens Bosma zit er veel tijd in besluitvorming, commissies en gesprekken. Corona zorgt voor extra vertraging.

Renovatie De Ark

Bijkomend probleem is dat het aantal standplaatsen op De Ark in de afgelopen jaren is afgenomen. Oorspronkelijk waren dit er 155, waarvan er 59 zijn gesaneerd. In 2009 kreeg het woonwagencentrum een grote opknapbeurt.

Een deel van de woonwagens verkeerde in slechte staat en was aan vervanging toe. Volgens Bosma moesten bewoners destijds noodgedwongen akkoord gaan met stenen huizen als vervangend onderkomen.

Alternatief

"Nieuwe vakken zijn er vervolgens niet bijgekomen. De gemeente rekende de stenen huizen als alternatief. Daar waren wij het natuurlijk niet mee eens." In Emmen is gelukkig tijdig een omslag gemaakt met plannen voor nieuwe plekken, aldus Bosma. Maar het blijft alleen wachten. Lang wachten.

Mis mijn cultuur

Volgens haar loopt de wachttijd in sommige gevallen op tot wel twintig jaar. "Zelf sta ik al ingeschreven sinds mijn 18e. Inmiddels ben ik veertig. Als ik aan de beurt kom, kan mijn zoon er in. Op deze manier wordt een generatie domweg overgeslagen."

Ze woont zelf momenteel in een woning in Emmermeer. "Helemaal niets mis mee. Maar ik mis mijn cultuur en het wonen in de nabijheid van mijn familie."

Meer standplaatsen in de maak

Toch valt er ook goed nieuws te melden, hoewel bescheiden. Bij een kleinere woonwagenlocatie aan de Valtherlaan mogen drie standplaatsen worden toegevoegd. Hiervoor wordt agrarische grond bij het centrum gebruikt.

Volgens de gemeente Emmen loopt er ook een concreet plan voor vijf nieuwe standplaatsen aan de Meester Bakkerweg op de locatie De Ark. "Aan het plan voor dertig plekken bij De Ark wordt ook nog steeds gesleuteld", aldus woordvoerder Inge Frieso van de gemeente Emmen. "Over dit laatste plan zijn wij nog in gesprek met de woningcorporaties."

Het is nog niet te zeggen wanneer hierover meer duidelijkheid komt. "Wij zijn daarnaast ook steeds in gesprek met de bewonerscommissie Rolleman over deze ontwikkelingen."

Corporaties en marktpartijen

De gemeente bepaalt uiteindelijk de aantallen en wijst locaties aan. Een belangrijke rol ligt volgens Frieso bij de woningbouwcorporaties en eventuele marktpartijen om de uitbreiding van woonwagens en standplaatsen daadwerkelijk te realiseren.

