Crowdfundingsactie voor noodlijdende bedrijven in Roden

In Roden is een crowdfundingsactie opgezet voor bedrijven in nood. Op initiatief van Zakenkring en Ondernemerscontact Roden kunnen bedrijven die het moeilijk hebben zich aanmelden.

Het idee is afgekeken van het Friese Gorredijk. Daar heeft een vergelijkbare actie duizenden euro's opgeleverd voor bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Consumenten of bedrijven kunnen online en via een QR-code op flyers en posters doneren aan de actie.

Botte pech

Volgens de Zakenkring is een dergelijke actie nodig, omdat steun vanuit de overheid voor veel ondernemers simpelweg niet toereikend genoeg is. Sommige ondernemers komen door botte pech niet eens in aanmerking voor steun vanuit het Rijk.

"We hadden de actie misschien eerder moeten doen, maar dachten steeds dat het einde van de lockdown in zicht zou zijn", laat de Zakenkring Roden weten. "Uiteindelijk was dat steeds niet het geval. Het ebt maar door, maar straks moet uitgestelde belasting toch écht terugbetaald worden. Dan kunnen veel ondernemers steun gebruiken."

Criteria

Om ervoor te zorgen dat het ingezamelde geld bij de juiste mensen terechtkomt, is er een onafhankelijke vertrouwenscommissie in het leven geroepen om aanvragen op waarde te schatten. "Iedereen kan zich aanmelden. Ook niet-leden van de Zakenkring. Wie steun kan gebruiken, kan contact opnemen via crowdfunding@roden.nl", besluit de Zakenkring.