Serie over Anne Frank zoekt 'met spoed' figuranten voor draaidagen in Zuidwolde

Voor een serie over Anne Frank zijn er met spoed figuranten nodig. De serie wordt vandaag tot en met maandag opgenomen in Zuidwolde. Het productiebedrijf is op zoek naar 'dames met kort haar, bruine ogen en een Joods uiterlijk'.

Volgens Sandra Rake van Dynamic Casting is het niet makkelijk om figuranten uit de omgeving van Drenthe te vinden. "We filmen vaak in de Randstad, daarvoor hebben we vaak figuranten beschikbaar die dichtbij wonen. Maar voor hen is Drenthe te ver rijden, daarom zijn we nu met spoed op zoek."

Haar afscheren

De serie wordt opgenomen bij museum De Wemme, in de barak Linde, die onlangs nog door studenten van het Alfa-college is gerestaureerd. Voor de opnames zijn er in totaal nog 25 figuranten nodig, die van 9.00 uur tot 19.00 uur beschikbaar zijn. Er staat een vergoeding tegenover van 50 euro. Specifiek is het bureau op zoek naar vrouwen met kort haar tussen de 20 en 50 jaar, of die bereid zijn hun haar voor de serie af te scheren.

"Dat is heftig", zegt Rake. "Maar de serie brengt het leven in een concentratiekamp in beeld, tijdens de laatste dagen van Anne Frank. Daarom zijn we op zoek naar dit type figuranten." Voor de vrijwilligers die bereid zijn hun haar af te scheren is een ruimere vergoeding beschikbaar.

Videodagboek

In maart 2020 lanceerde de Anne Frank Stichting al het Anne Frank Videodagboek. Om het wereldberoemde verhaal van de Joodse onderduikster en haar familie onder de aandacht te brengen van jongeren, werd het verhaal verfilmd in de vorm van een videodagboek. Alsof Anne Frank met de techniek van deze tijd vlogs maakt voor YouTube. Het verhaal was nationaal en internationaal een groot succes. Nu komt er een tv-bewerking van de serie, inclusief een aantal nieuwe afleveringen over de periode na 4 augustus 1944, nadat ze door de Duitsers werd opgepakt. Anne Frank stierf uiteindelijk in concentratiekamp Bergen-Belsen.

Wie geïnteresseerd is om te figureren in de serie kan een mail sturen naar info@dynamiccasting.nl, met vermelding van de naam, telefoonnummer en foto.

