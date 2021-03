Sint Henricusschool Klazienaveen 'hopelijk' maandag weer open

De Sint Henricusschool in Klazienaveen hoopt maandag haar leerlingen weer te kunnen verwelkomen. De school was gesloten vanwege coronabesmettingen onder leerkrachten en leerlingen.

De school werkt met zogeheten bubbels. In zeker vijf van de tien bubbels zijn coronabesmettingen vastgesteld. De school is nu ruim anderhalve week dicht.

Hoeveel leerlingen corona hebben gekregen, wil Béjanne Hobert, voorzitter van het college van bestuur van overkoepelende stichting Primenius, niet zeggen. "Daar doen wij geen uitspraken over." Verschillende bronnen melden aan RTV Drenthe dat het aantal besmettingen op de school is toegenomen.

Besmet tijdens lasergamen?

In een e-mail aan de ouders wordt gezegd dat uit een lasergame-event verschillende besmettingen zijn voortgekomen. "In overleg met de GGD is geconstateerd dat daar mogelijk een besmettingsbron is geweest."

De kinderen die op zaterdag 6 maart bij het lasergamen zijn geweest, zijn dan ook opgeroepen om zich te laten testen. "Dat hebben we preventief gedaan, allemaal in overleg met de GGD", aldus Hobert.

Gemeente ziet geen verband met evenement

Volgens de gemeente Emmen kan de link tussen de besmettingen en het lasergamen niet één op één gemaakt worden. "Het lasergamen was georganiseerd door de buurtsportcoaches, in de buitenlucht in kleine groepjes. De kans dat leerlingen elkaar op die manier besmetten, is erg klein", legt burgemeester Eric van Oosterhout uit na contact met de GGD. "Ik zeg niet dat daar niemand besmet is, maar wij leggen geen verband. Het kan ook bij het buitenspelen of op andere manieren gebeurd zijn."

Van Oosterhout benadrukt dat de gemeente met het organiseren van dergelijke sportactiviteiten voor kinderen geen enkel gezondheidsrisico neemt. "Daarnaast vinden we het heel belangrijk om deze activiteiten te organiseren, zodat kinderen actief kunnen bewegen."