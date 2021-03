Eerste asperges uit de grond: 'Ze zijn vroeg dit jaar'

De 40-jarige aspergeboer Hermen Hoorn loopt langs het aspergeveld in bij Tynaarlo. "Kijk, deze zijn er klaar voor, ze steken boven de grond uit", vertelt hij. "Ze zijn dit jaar een paar weken vroeger. Normaal komen ze pas eind maart de grond uit. We hebben natuurlijk een paar weken geleden heel warm weer gehad. In die twee weken zijn de asperges enorm gegroeid, dat resulteert in een vroegere oogst."

Verwarmde velden

Over het veld in Tynaarlo liggen allemaal doeken. Ook is er een speciale installatie aangesloten die het veld verwarmt. "In de aspergeprovincies Noord-Brabant en Limburg is het een paar graden warmer. Dat betekent ook dat zij vaak eerder kunnen oogsten dan wij. Nu wij de grond verwarmen, is het klimaatverschil opgeheven en dus zijn wij net zo vroeg met oogsten als de rest van de boeren in Nederland", legt Hoorn uit.

Aspergeboerderij Hoorn werkt inmiddels voor het vierde jaar met de verwarmde grond. "Het heeft ons bedrijf een enorme boost gegeven. De grond wordt volledig verwarmd door de restwarmte van een biovergister. Dat is een plek waar energie wordt opgewekt en daarbij komt warmte vrij, maar die warmte gebruikt de vergister niet allemaal. De restwarmte gebruiken wij weer voor de velden. Als wij dat niet doen, komen de eerste asperges pas half april uit de grond, dan zijn ze in Noord-Brabant al bijna een maand bezig met oogsten. Nu lopen wij niet meer achter de feiten aan."

Acht tot tien jaar

Asperges zijn vaste planten. Dat betekent dat een boer eens in de acht tot tien jaar een plant de grond in moet doen. "Het oogsten begint in maart en gaat door tot ongeveer eind juni. Daarna laten we de plant weer met rust en groeien er vanzelf nieuwe asperges", zegt de aspergeboer. "Of de oogst dit jaar goed is kunnen we niet zoveel van zeggen, maar gemiddeld zal het niet zoveel verschillen."