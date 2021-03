FC Klazienaveen aast na fusie op één nieuw complex

De twee accommodaties van de oude clubs hebben nu allebei hun eigen functie. De jeugd, die overigens al in 2008 fuseerde, heeft een eigen kantine op het oude complex van vv Klazienaveen. De oude kantine van vv Zwartemeer is nu de ontmoetingsplek van de senioren.

"Het zorgt voor heel wat uitdagingen. Aan de ene kant is het fantastisch want wij kunnen de jeugd hun eigen rookvrije en alcoholvrije complex bieden. Aan de andere kant mis je wel de interactie tussen de jeugdspelers en de volwassen spelers", zegt voorzitter Herbers.

Eén nieuw complex

Daarom wil de club in de toekomst toch graag naar één nieuw complex op een andere plek toe. "We voeren op dit moment hele positieve gesprekken met de gemeente. We hebben al plannen en tekeningen gemaakt en we hebben uiteraard de voordelen daarvan al uitgelicht. Dus we moeten kijken hoe zich dat ontwikkelt", aldus Herbers.

Meer mogelijkheden

De fusie zorgde ervoor dat er voor de jeugdspelers meer mogelijkheden kwamen. "Alleen al begrotingstechnisch kun je ze facilitair meer bieden. We werken eraan om betere trainers en betere materialen te krijgen. We proberen ervoor te zorgen dat iemand die in het derde team van zijn leeftijdscategorie speelt, net zoveel aandacht krijgt als iemand in het eerste team", verklaart Herbers.

Meer sponsorinkomsten

In tegenstelling tot de landelijke trend, groeit het aantal jeugdleden in Klazienaveen nog steeds. Het grote ledenaantal heeft ook een aantrekkingskracht op sponsors. Zo verlengde de hoofdsponsor van de senioren met vier jaar haar contract en ligt de sponsor van de jeugd ook nog voor drie jaar vast. "Wat betreft het sponsorschap is door de fusie één plus één drie geworden."

Geen kostenbesparingen

Maar Klazienaveen heeft vanwege de fusie geen extra kosten bespaard volgens de voorzitter. "Je bent groter, je wil meer en je moet meer. Dus die kostenbesparingen die je hebt, ben je aan het einde van het verhaal weer kwijt. Dus voor een kostenreductie hoef je niet te gaan fuseren bij een amateurvereniging."

Vlam in de pan

Volgens Herbers had de club, achteraf gezien, wel wat meer aandacht moeten besteden aan de identiteit van de nieuwe club. Twee jaar geleden, toen het vlaggenschip degradeerde van de tweede naar de derde klasse, bleek de fusie toch nog te broeien onder wat leden. De degradatie werd door hen gevierd. De vlam sloeg in de pan en er werden verschillende leden geschorst. Vervolgens trad ook een groot deel van het bestuur af.

"We dachten dat we ons huiswerk goed hadden gedaan. Maar het bleek toch dat wij in onze structuur, in onze missie en onze visie wel wat reparatie-werkzaamheden moesten verrichten", verklaart Herbers.

Eerste klasse?

Hoewel meer kwantiteit vaak tot meer kwaliteit leidt, geldt dat vooralsnog dus nog niet voor de eerste selectie. Maar met een compleet nieuw technisch plan verzekert de voorzitter ons tot slot dat derdeklasser FC Klazienaveen binnen vijf jaar in de eerste klasse speelt.