'We hebben de natuur hoog in het vaandel'

"Het drinkwaterbedrijf is een technische wereld. Maar de natuur staat daarbij heel hoog in het vaandel. We gaan heel bewust met de natuur om", aldus Bartelds. In ROEG! laat hij de bijzondere natuur in de waterwingebieden zien.

Optimale bescherming

De natuur wordt gezien als de beste bescherming van het water. In de waterwingebieden zie je daarom ook veel 'ongerepte' natuur, door WMD Drinkwater zelf beheerd. "Dat is voor een optimale bescherming van het grondwater dat we omhoog halen. We hebben zelf de regie over het terrein. Er kunnen geen activiteiten plaatsvinden die het water kunnen verontreinigen."

Al 37 jaar werkt hij voor deze organisatie, hij is veel te weten gekomen over alles wat er bloeit, beweegt en zwemt in de WMD-gebieden. Bureauwerk hoort erbij, maar het grootste deel van zijn tijd is hij in het veld. Het waterwingebied in Gasselte is zijn favoriet. "Je hebt er een bosperceel, heide, heischraal grasland; veel diversiteit."

Naast zijn werk als terreinbeheerder is hij op zijn hardloopschoenen of met een verrekijker vaak bij het nieuwe natuurgebied Tusschenwater te vinden. "Mooi om te zien hoe de natuur zich daar ontwikkelt!"

In de ROEG!-uitzending van zaterdag 20 maart 2021 laat Bartelds het waterwingebied in Ruinerwold zien. Kijk vanaf 17.11 uur naar TV Drenthe, of kijk terug online.