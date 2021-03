Organisatoren kunnen weer evenementen organiseren, maar pas na juni

Op dit moment is er landelijk afgesproken dat er tot 6 mei geen evenementen mogen worden georganiseerd. En omdat verzekeraars de annulering van evenementen vanwege corona niet meer dekken, worden er vrijwel geen nieuwe evenementen gepland. Met de regeling wil de overheid organisaties weer perspectief bieden en hopen zij dat de evenementenkalender zich weer vult.

TT Festival

Het TT Festival, dat van 19 tot en met 27 juni wordt gehouden, valt buiten de regeling. "Voor mij is dit niets nieuws", zegt organisator Sander ten Bosch. "Wij wisten dat hier aan gewerkt werd, alleen de datum en cijfers waren niet bekend." Eerder gaf Ten Bosch al aan dat het TT Festival zeker door zou gaan, alleen is nog niet bekend in welke vorm. De organisatie heeft vier scenario's uitgewerkt, van een 'thuisfestival' tot een festival zonder beperkende maatregelen.

FestiValderAa

Een evenement dat net binnen de regeling valt, is het FestiValderAa in Schipborg. De tiende editie daarvan staat gepland voor 2, 3 en 4 juli dit jaar.

Festivaldirecteur Henk Jongebloed heeft het nieuws net gehoord. Hij vindt het 'enigszins verwarrend', omdat evenementen nog niet kunnen weten welke coronaregels er dan gelden. "Mogen alle mensen dan wel weer op het festivalterrein komen?", is een van de dingen die hij zich afvraagt. "We gaan nu uit van een uitgeklede versie", legt Jongebloed uit. "We schalen liever op dan af."

Voorlopig blijft de situatie dus nog onzeker. "Maar het lijkt heel gunstig. Bij mij is er veel enthousiasme. Het wordt weer een nieuwe uitdaging", aldus Jongebloed. "Elke ontwikkeling die terug naar de normale situatie leidt, is gunstig."

Pauperparadijs

Het theaterspektakel Het Pauperparadijs in Veenhuizen staat gepland van 1 juni tot en met 8 augustus. Het evenement valt dus gedeeltelijk binnen de regeling van de overheid. Wolter Lommerde, producent van Stichting Pauperparadijs, geeft aan dat de organisatie blij is, maar nog wel goed haar huiswerk moet doen. "We moeten de kleine lettertjes nog vinden. Wat de voorwaarden en restricties zijn. Vallen wij - als theaterspektakel - ook onder die regeling, bijvoorbeeld?"

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap communiceert dat evenementen die voor 1 juli gepland staan ook verplaatst kunnen worden naar een datum in (of na) juli, om alsnog aanspraak te maken op de regeling.

Of het voor Het Pauperparadijs dan ook een optie zou zijn om het evenement (deels) te verplaatsen? "We kunnen niet zomaar langer in het seizoen doorgaan. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met het weer (het theaterspektakel vindt buiten plaats, red.) of de vakanties." Kortom, ook voor deze organisatie is er nog veel onduidelijkheid en moeten alle partijen (onder meer de gemeente Noordenveld, het Gevangenismuseum en de producent) in gesprek.

'Onzekerheid wegnemen'

"Niet alleen de organisatoren, ook het publiek hunkert weer naar een concert, een festival, een voetbalwedstrijd", zegt staatssecretaris Mona Keijzer. "Maar een evenement organiseren kost tijd. Door de huidige coronacrisis is het niet alleen lastig plannen, ook het dragen van de kosten zorgt voor onzekerheid. Met de garantie die met deze regeling gegeven wordt willen we die onzekerheid wegnemen, zodat de organisatoren en al die ondernemers die daar achter zitten weer aan de slag kunnen en we hopelijk in de zomer weer met zijn allen van een evenement kunnen genieten."

De regeling betekent niet dat evenementen na 1 juli ook daadwerkelijk weer zijn toegestaan.