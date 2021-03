Meerdere windmolens in De Drentse Monden en Oostermoer gaan draaien

In de komende weken zullen meerdere turbines van de windmolens op windpark De Drentse Monden en Oostermoer in bedrijf worden gesteld. Dat betekent dat de rotorbladen van de windmolens ook daadwerkelijk gaan draaien. Van de 44 windmolens die op het windpark tussen Borger en Stadskanaal moeten verrijzen, zijn tot dusver 23 opgebouwd en is één exemplaar in werking.

Maar dat worden er de komende tijd dus meer. In een overzicht houdt het windpark bij wat de status van de windmolens is, zodat omwonenden weten wat ze kunnen verwachten.

Subjectieve kant

Op die kaart is te zien dat de bouw van negen windmolens in de driehoek Gieterveen-Nieuwediep-Gasselternijveenschemond al is afgerond, evenals vier windmolens tussen Nieuw-Buinen en Eerste Exloërmond - in die streek was één windmolen al in bedrijf - en negen windmolens tussen Tweede Exloërmond en Valthermond.

De windturbines worden in de komende weken één voor één in werking gesteld en daardoor wordt bij het windpark rekening gehouden met klachten over geluidsoverlast en slagschaduw, die de windmolens veroorzaken. "Al heeft onderzoek geleerd dat er ook een subjectieve kant aan het geluid zit: wie zich stoort aan windturbines zal geluiden eerder horen", is te lezen op de website van het windpark.

Geluidsproductie

Voor elke turbine van het windpark is berekend hoeveel geluid die in een jaar ongeveer produceert. Als verwacht wordt dat de genoemde grens wordt overschreden, zal de geluidsproductie op bepaalde delen van de dag, vaak 's nachts, worden teruggeschroefd door de stand van de bladen te veranderen. Metingen die zijn verricht door windpark De Drentse Monden en Oostermoer hebben eerder uitgewezen dat de windmolen die al in werking is gesteld, niet voor een laagfrequente bromtoon zorgt.

Lees ook: