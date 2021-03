Accommodatie cruciaal bij fusie Meppeler voetbalclubs

"Wij bevelen de besturen aan om, bij voorkeur voordat er een eventueel nader fusie-onderzoek plaatsvindt, partners te vinden in de vorm van sponsors en de gemeente om een gezamenlijke (nieuwe) accommodatie na te streven", staat er in het rapport van de begeleidingscommissie te lezen.

De commissie wordt gevormd door twee vertegenwoordigers van iedere club, aangevuld met de Drentse KNVB-coryfeeën Jan van Driel en Harry Been.

Frisse start

"In mijn optiek moeten we een frisse start maken als het zover komt. En waar die start gemaakt wordt maakt mij niet zoveel uit", zegt voorzitter Jonkers van MSC. "Is dat een heel nieuw sportpark? Of moeten we Ezinge flink onder handen nemen en er dan één clubhuis van maken?", vraagt FC Meppel-voorzitter Ter Voorde zich af. "Ik denk dat die vraag belangrijk wordt om te beantwoorden."

De voorzitters van de drie clubs zijn uiterst voorzichtig als het over een eventuele fusie gaat. Na een enquête onder de leden, waar hoofdzakelijk positieve reacties op kwamen, besloten ze tot het onderzoek. En afgelopen maandag konden de leden online vragen stellen over dat onderzoek.

Spannend

De cultuurverschillen vervagen in de loop der jaren. Maar toch uiten leden hun zorgen. "Met name dat stukje geel/zwart in ons geval, de cultuur en achtergrond van de club. Men vindt het wel spannend hoe dat er dan mogelijk uit zou komen te zien", zegt Alcides-voorzitter Lammerink. "Zit ik nog wel op m'n vaste tribunestoeltje? Blijft het vertrouwde of is dat dan allemaal weg? Ik denk dat die vragen allemaal menselijk zijn. Maar dat heeft natuurlijk wel met clubcultuur te maken", vult Ter Voorde van FC Meppel aan.

Basisscholen worden kleiner

Volgens het onderzoek is er nu nog geen acute noodzaak tot samenwerking of fusie. "Voor zover wij nu hebben kunnen zien zijn ze allemaal gezond en allemaal levensvatbaar. Maar er wordt wat betreft de samenwerking of fusie vooral naar de toekomst gekeken", reageert onderzoeker Van Driel.

"De drie verenigingen verkeren nu nog in een positie waarin er keuzes gemaakt kunnen worden uit luxe. Het zou zonde zijn als die kans voorbijgaat en men er later achter komt dat samenwerken noodzakelijk is geworden door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. De basisscholen in Meppel worden nu al kleiner en het percentage kinderen dat voor voetbal kiest ook. Als je verder onderzoek uitstelt worden in de toekomst de keuzemogelijkheden waarschijnlijk veel beperkter en zal het voordeel van samenwerken mogelijk veel minder groot zijn", aldus Van Driel.

Over vijf jaar?

Als we aan de voorzitters de vraag voorleggen hoe sportpark Ezinge er over vijf jaar uitziet, antwoorden ze ook voorzichtig. "Ik zie dan nog niet zomaar een nieuw sportpark voor me", zegt Ter Voorde van FC Meppel. "Dan zie ik hier fantastisch veel voetbal van de leeftijd zes tot vijfentachtig. Op een accommodatie met alle faciliteiten die een vereniging nodig heeft. En hoe, waar en wanneer? Dat durf ik je niet te zeggen", besluit Lammerink namens Alcides.

Op 19 april, tijdens de afzonderlijke ledenvergaderingen van de verschillende clubs, wordt er verder gesproken over de fusieplannen. Van stemmen is dan nog geen sprake.