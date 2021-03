Blijdschap om nieuw schoolgebouw Eexterveen bij directie en dorp

Het gebouw van De Kameleon is al 65 jaar oud en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Er is geen gemeenschapsruimte voor vieringen en de leerlingen kunnen maar op weinig plekken buiten hun lokaal in groepjes werken.

Regionaal belangrijk

Directeur Lianne Roossien staat te popelen om in een nieuw gebouw aan de slag te gaan. Behalve voor leerlingen is er ook voor het personeel niet zoveel plek. "Het oud papier verzamelen we nu maar op het personeelstoilet, de bibliotheek staat in de hal en voor de administratie hebben we geen eigen ruimte", zegt Roossien. Maar boven alles gaat het bij een nieuw gebouw vooral over de leerlingen. "We willen meer plekken waar zij in groepjes of in stilte kunnen samenwerken of ruimtes om leerlingen individueel te begeleiden. Daar is het huidige gebouw gewoon te klein voor."

De Kameleon telt zo'n negentig leerlingen uit Eexterveen en de omliggende dorpen. In veel van die plaatsen zijn scholen de afgelopen jaren gesloten vanwege een tekort van leerlingen. Een nieuw schoolgebouw is met het oog op de krimp essentieel volgens de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. "Voor de leefbaarheid van het platteland is een nieuw schoolgebouw ontzettend belangrijk. Een dorp kan alleen maar blijven leven als het de potentie heeft om te groeien. Dat betekent jongere mensen in het dorp houden en daarvoor heb je een school nodig", zegt dorpsbelangenvoorzitter Jan Roelof Vos.

Geen geloof in krimp

Volgens een prognose van de gemeente Aa en Hunze zal het leerlingenaantal van De Kameleon het komende decennium krimpen, maar Vos gelooft daar niet in. "Prognoses zijn er om bijgesteld te worden. Ik denk dat Eexterveen en de omliggende dorpen gaan groeien qua aantal inwoners, maar daar heb je iedereen voor nodig: de inwoners maar ook de overheid. Je moet de dorpen stimuleren dat er voor jongeren gebouwd kan worden", zegt Vos.

Het nieuwe gebouw staat nu gepland op het sportveld achter het huidige schoolgebouw. Op een later moment gaat de gemeente met omwonenden, de school en andere betrokkenen om tafel om een definitieve plek aan te wijzen. Volgens dorpsbelangen zijn de meeste Eexterveners in ieder geval blij met de nieuwbouw. Vos: "Er is positief op gereageerd. Waar de school gaat komen staat nog volledig open. Daar gaan we het de komende tijd met de omwonenden over hebben." Het is de bedoeling dat de nieuwe school in 2023 open kan.

