Hovenier Peize stapt naar rechter over besluit gemeente Noordenveld

Hovenier Albert de Boer in Peize stapt naar de rechter. De gemeente Noordenveld besloot in februari dat de hovenier zijn bedrijfsactiviteiten, waar buren overlast van ervaren, per 1 mei moet hebben aangepast of verplaatst naar een andere plek. Vanaf dan wordt er gehandhaafd. Daartegen komt de hovenier nu in verzet.

Volgens Reinder Auwema, woordvoerder van de hovenier, is er een voorlopige voorziening aangevraagd bij de voorzieningenrechter om dit besluit te schorsen of, als het niet anders kan, de termijn op te schorten. Want de hovenier zou volgens hem meer tijd nodig hebben om, als het moet, van locatie te veranderen. Buurtbewoners die overlast ervaren zouden juist bij de rechter hebben aangevraagd of die termijn niet naar voren gehaald kan worden, aldus Auwema. De zitting is op dinsdag 6 april.

Besluitvorming

Ook heeft de hovenier een bezwaarschrift ingediend bij de bezwarencommissie van de gemeente Noordenveld. Dit om te kunnen beoordelen of het proces rondom de besluitvorming juist tot stand gekomen is. Dit staat gepland voor donderdag 29 april. De besluitvorming is volgens Auwema niet goed verlopen: "Eerst komt de gemeente op 30 september met een gedoogbeslissing en vervolgens komt ze daarop terug."

Overlast

Een aantal omwonenden ervaart al lange tijd overlast van het bedrijf dat aan de drukke doorgaande weg De Pol zit. Volgens hen groeide de eenmanszaak in tien jaar tijd uit tot een veel te groot bedrijf. De buren stapten vorig jaar naar de gemeente, omdat ze erachter kwamen dat op het perceel een woonbestemming zat en er dus helemaal geen bedrijf gevestigd mag zijn. Volgens Auwema heeft De Boer er alles aan gedaan om zijn buren tegemoet te komen.

Op 30 september kwam de gemeente met een gedoogbeslissing. In dit besluit was sprake van een zogenoemde 'sterfhuisconstructie', wat inhield dat de hovenier op zijn huidige plek mocht blijven werken, maar dat er, als hij zou stoppen met het bedrijf, geen opvolger op die plek mocht komen. In februari kwam de gemeente tot de conclusie dat 'de bedrijfsactiviteiten toch niet in overeenstemming met het bestemmingsplan zijn', aldus wethouder Jeroen Westendorp.

