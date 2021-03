Vanaf morgen nieuwe podcast over Kamp Schattenberg

Morgen is het precies zeventig jaar geleden dat Molukkers op dienstbevel naar Nederland kwamen. Ze werden na aankomst onder meer in voormalig Kamp Westerbork ondergebracht, dat de naam Schattenberg had gekregen. "Ze kwamen vanaf de andere kant van de wereld en hadden alleen een koffer mee. Ineens moesten ze in een barakkenkamp een nieuw leven opbouwen", zegt Hilde Boelema. Samen met Marjolein Knol maakte ze de podcast.

De bewoners hadden geen idee hoelang ze in het kamp moesten blijven. De verwachting was dat het een tijdelijk verblijf zou zijn. "Maar dat is nooit gebeurd", legt Boelema uit. "Bijna twintig jaar hebben Molukkers op het kamp gewoond."

Voor de podcastserie spraken Boelema en Knol met vier mensen die als kind in Kamp Schattenberg woonden. "De ondertitel van de podcast is niet voor niets Met een lach en een traan. Ze vertellen over de geweldige bossen waar ze speelden en over de gezelligheid met elkaar, maar ook over het verdriet van hun ouders", vertelt Boelema. "Daar zijn ze soms nog emotioneel over. De vaders waren ex-KNIL-militairen en vaak getraumatiseerd. Soms hadden zijn hun broers of vrienden voor hun ogen vermoord zien worden. Mannen waren soms agressief, kinderen werden vaak geslagen." In het wederopbouwende Nederland was geen aandacht voor de Molukkers.

Volgens Boelema vertelden de vier geïnterviewden graag over hun herinneringen. "Een van de sprekers zei: 'Ik doe alles voor de Molukse zaak'. Ze vinden het belangrijk dat we hun verhaal kennen. En dat we bij Molukkers niet alleen aan treinkapingen denken, maar dat er een heel verhaal achter zit. Dat vinden ze zó belangrijk."

Trailer podcast Kamp Schattenberg

Podcast Kamp Schattenberg De podcast Kamp Schattenberg is vanaf morgen vier weken lang te horen in het programma Drenthe Toen op Radio Drenthe, tussen 12.00-14.00 uur. De afleveringen zijn natuurlijk ook te beluisteren via de websites van RTV Drenthe en het Drents Archief en in je favoriete podcast-app.

Lees ook: