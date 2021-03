In Noord-Nederland maken verschillende agrarische ondernemers werk van natuurinclusieve landbouw. Kort gezegd gaat dat om landbouw in een goede, gezonde balans met de natuur. Op landbouwgronden is na decennia intensief gebruik de biodiversiteit en de vruchtbaarheid van de bodem hard achteruit gegaan. Nieuwe initiatieven, zoals het project Natuurinclusieve Landbouw waar Eleveld aan deelneemt, moeten hier verandering in brengen.

Eleveld is al ruim veertig jaar akkerbouwer in Hooghalen. "De laatste jaren ben ik bezig met natuurinclusieve landbouw. Het is een manier van landbouw waarbij je de natuur een functie geeft", aldus Eleveld. "We lopen tegen grenzen aan en ik ben geprikkeld door collega's om dingen anders te doen. En zo zit ik in een zoektocht, een boeiende zoektocht, naar natuurinclusief."

Schimmels, bloemenmengsels en een keverbank

Op zo'n 120 hectare teelt hij onder meer aardappelen, suikerbieten, vezelhennep, een mengteelt van veldbonen en tarwe. Eleveld: "Hier probeer ik rekening met de natuur te houden. Ik ben met mycorrhiza bezig, dat is een schimmel die ik toevoeg en probeer verder te ontwikkelen in de bodem. Dat is een schimmel die in symbiose gaat met het wortelstelsel, waardoor de gewassen beter in staat zijn om vocht en voedingsstoffen op te nemen."

"Ik heb bijna negen hectare akkerranden met bloemenmengsels, waar ik de natuurlijke vijand van de bladluis stimuleer. Dus spuiten met insecticiden, dat doen we de laatste jaren niet meer", vertelt Eleveld. Ook heeft hij een keverbank. Dat is een verhoogde strook in het landschap, dat in eerste instantie aantrekkelijk is voor de patrijs, maar ook andere vogels profiteren ervan.

