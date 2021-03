Wilde narcis doet het goed in waterwingebied Ruinerwold

De Drentse Paosbloem, zoals de wilde narcis ook wel wordt genoemd, komt van oorsprong voor in de Drentse beekdalen. Vanuit de beekdalen werd de paosbloem meegenomen naar boerenerven. Maar zowel in de beekdalen als op de boerenerven is de wilde narcis zeldzaam geworden.

Peter Bartelds van WMD Drinkwater: "Ze doen het hier heel goed. Het is het tweede seizoen, en als ik kijk hoe ze erbij staan, dan ben ik er dik tevreden over." Ook Stefan Pronk van Landschapsbeheer Drenthe is tevreden. "We zijn heel blij dat WMD de wilde narcis geadopteerd heeft. De wilde narcis komt verspreid over Drenthe voor, maar heeft het wat moeilijk. Want uit de natuurlijke situaties is ie min of meer verdwenen, gelukkig staat ie nog wel rondom beekdalen op de boerenerven."

Zoekkaart

Om deze inheemse voorjaarsbloeier te behouden wordt iedereen opgeroepen om uit te kijken naar de wilde narcis. Pronk: "We willen mensen in Drenthe oproepen om bestaande groeiplaatsen weer in beeld te brengen." Maar hoe herken je deze bloem, wat is het onderscheid met de veel vaker voorkomende 'gewone' trompetnarcis? Op deze duidelijke zoekkaart zie je de verschillen.

Heb je de wilde narcis gezien, geef dan de waarneming door. Hoe dat precies kan staat op de zoekkaart van Landschapsbeheer Drenthe.