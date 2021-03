Horeca in Assen gesteund tijdens stadswandeling: 'Laten zien dat we er nog zijn'

De grill staat buiten aan bij 'Bij Jaap' op de Markt in Assen. "We zijn kalfsprocureur aan het maken, met krokante aardappels, zwarte knoflookcrème en miso mayonnaise", vertelt eigenaar Jaap Braaksma. Aan een andere tafel wordt een fruitcocktail geserveerd. Af en toe komen er mensen in groepjes van twee langs om voor vijf euro een hapje en een drankje af te halen.

"Via de site van stadswandeling Assen kan je een ticket kopen. Daarvoor krijg je een route van vijf kilometer door Assen en onderweg kom je langs vier verschillende horecazaken. Elke keer doen er andere zaken mee", vertelt initiatiefnemer Levi Vandenberg. Wie een ticket koopt krijgt zelfs nog gespreksonderwerpen voor onderweg mee.

Groningen verbiedt wandeling

De bedoeling is om met de wandeling de lokale horeca te ondersteunen. Het idee komt uit Groningen. Daar zijn de stadswandelingen langs de horeca inmiddels door de burgemeester verboden omdat het te groot werd. "In Assen reguleren we het erg goed. Er mogen maximaal 100 mensen per dag meedoen. Ze lopen met z'n tweeën, dus die gaan in het centrum op in de rest", zegt Vandenberg.

"De gemeente houdt het ook strikt in de gaten", vervolgt hij. "Zolang mensen de coronamaatregelen in acht houden is er niets aan de hand. In Groningen werd ook alcohol geschonken en dat is hier ten strengste verboden."

Horeca blijft zichtbaar

De horeca is er blij mee. "Absoluut", zegt Jaap Braaksma. "We zien graag gasten, maar dat kan nu niet. Het zijn zware tijden in de horeca." Voor de omzet is de stadswandeling een druppel op een gloeiende plaat. "Ja dat wel, maar zo kunnen we aan onze gasten laten zien dat we er nog steeds zijn."

De wandelaars genieten ondertussen van de hapjes. "Het is erg lekker", zegt een stel. "Het is fijn om weer mensen te zien, we wilden er weer op uit en hebben hiervoor gekozen." Een vrouw is samen met een vriendin gekomen. "We kunnen zo in de buitenlucht lekker bijkletsen en ondersteunen ook nog de horeca, prima!"