TT te vroeg voor financiële compensatie, Mulder stelt Kamervragen

Afgelopen week maakten demissionair staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer en demissionair cultuurminister Ingrid van Engelshoven bekend dat organisatoren weer evenementen kunnen gaan organiseren vanaf 1 juli.

Mocht corona ervoor zorgen dat een concert of festival toch niet door kan gaan, betaalt de overheid 80 procent van de gemaakte kosten, voor de overige 20 procent kan een lening worden aangevraagd.

Uitleg vanuit Den Haag

Volgens Mulder is het goed dat het perspectief er is, maar ze vraagt zich wel af waarom een internationaal evenement als de TT net buiten de boot valt. De motorrace en het bijbehorende festival zijn eind juni, een paar dagen voor 1 juli dus. "Volgens mij zijn er allemaal gesprekken geweest met de branche, over wanneer de regeling moet ingaan", zegt ze in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Kennelijk zijn ze op 1 juli uitgekomen. Hoe hebben ze dat zo kunnen bespreken? Dat wil ik graag nog weten vanuit Den Haag."

Het Kamerlid uit Assen is zelf fan van de TT en hoopt dus dat het dit jaar door kan gaan. "Het is een evenement waar we in Drenthe trots op zijn. Ik hou echt van de TT, ik ga ook echt voor de wedstrijd heen", zegt ze. Vooral van de actie in de de Geert Timmer-bocht kan ze genieten. "Er zijn weinig dingen die dat evenaren."

