FC Emmen verdiend naar punt in De Kuip

FC Emmen heeft er weer een puntje bij in de strijd tegen degradatie. De Drentse club speelde met 1-1 gelijk bij Feyenoord. Michael de Leeuw schoot ruim tien minuten voor tijd de gelijkmaker binnen. Het is voor Emmen het vijfde duel zonder nederlaag, de beste serie ooit in de eredivisie.

Door het punt staat Emmen nu op 15 punten uit 27 wedstrijden. Het gat met plek 16 is nu zes punten, maar Willem II komt in deze speelronde morgen nog in actie tegen Vitesse.

Lef

Emmen begon met lef aan het duel, al was de eerste mogelijkheid voor de thuisclub. Emmen kwam met de schrik vrij na een corner van Steven Berghuis. Daarna werd Emmen dreigend, met name door slordig opbouwen van Feyenoord en ook goed gegroepeerd verdedigen. Jari Vlak was van afstand dichtbij de 0-1 en Luka Adzic zorgde met individuele acties voor gevaar, maar bij hem ontbrak de eindpass.

Na zo'n 25 minuten werd Feyenoord sterker en kreeg Michael Verrips het drukker. De doelman keerde inzetten van Berghuis en Kökcü, maar in de 37e minuut moest hij bij een vierde poging van afstand toch vissen. Een door Miguel Araujo van richting veranderd schot van Kökcü was Verrips te machtig: 1-0.

Gelijkmaker

Na rust werd Emmen beter en beter. Feyenoord was niet meer bij machte om Emmen op eigen helft terug te dringen. De gelijkmaker hing in de lucht en die had in de 54e minuut ook moeten vallen. Een perfecte voorzet van Glenn Bijl werd door Adzic echter naast gekopt. Vervolgens probeerde Peña het twee keer van afstand en haalde, aan de andere kant, Caner Cavlan nog een bal van de lijn.

Diezelfde Cavlan werd in de 78e minuut, in de zestien van Feyenoord, op zijn voet gestaan door Geertruida. Scheidsrechter Blom werd door de VAR naar de zijkant geroepen en oordeelde 'strafschop voor Emmen'. Een ideaal buitenkansje voor Michael de Leeuw die onberispelijk doelman Marsman de verkeerde kant in stuurde: 1-1.

Emmen wilde na de gelijkmaker meer en dat had zomaar gekund, ware het niet dat de finesse in de uitvoering (en de rust bij het schot van Bernadou) ontbrak, waardoor de gasten toch ietwat teleurgesteld van het veld stapten.

