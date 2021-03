BAM injecteert scheurtjes in Overcingeltunnel in Assen met hars

De autotunnel in het vernieuwde stationsgebied is medio 2018 in gebruik genomen. In april 2019 maakte de gemeente Assen bekend dat er lekkage was. Al snel was duidelijk dat er scheurtjes zaten in zowel het dak als de wanden van de autotunnel.

Bouwer verantwoordelijk

Hoewel de tunnel in 2018 door aannemer BAM officieel aan Assen is overgedragen, is de bouwer verantwoordelijk voor het herstel van de lekkage. De BAM erkende meteen dat er bij de bouw kennelijk iets niet helemaal goed was gegaan.

De Overcingeltunnel is ontworpen en gebouwd om honderd jaar mee te gaan. En BAM is de eerste twintig jaar verantwoordelijk voor het onderhoud, zo blijkt uit de overeenkomst voor de tunnelbouw.

Hars injecteren

Vorig jaar heeft BAM verschillende onderzoeken gedaan naar de lekkage, en afgelopen periode een herstelmethode uitgewerkt. Die bestaat uit het injecteren van de scheuren met een hars, vanuit de binnenkant van de tunnel.

Het injecteren van het dak kan alleen na een periode van kou, maar niet tijdens vorst. Daarom zijn dit weekend de werkzaamheden begonnen, die naar verwachting tot 30 maart zullen duren. Al die tijd is volgens de gemeente Assen de tunnel afgesloten en wordt het verkeer omgeleid.

