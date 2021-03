Dick Lukkien: 'Misschien had er wel meer ingezeten'

Maar ook nu, na de gelijkmaker in de 79e minuut van Michael de Leeuw, had Emmen met een beetje meer finesse de 1-2 kunnen maken. "Dan zijn we helaas te onrustig en te slordig in de eindfase."

Toch gaf Lukkien zijn elftal een compliment. "Voor de vijfde keer op rij leveren we een prima prestatie, na een eerste helft waarin we te weinig afdwongen. Dat gevoel leefde ook bij de spelers in de rust. We hadden weliswaar een aantal mogelijkheden om kansen te creëren, maar lieten dat na. In de tweede helft zijn we iets anders gaan spelen en besloten we om aan de bal sneller de diepte te zoeken. Dat ging in de eerste tien minuten nog niet zo goed, maar daarna een stuk beter."