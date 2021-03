Oosting geeft RKC met eerste eredivisiegoals meer lucht

Oosting was in de openingsfase twee keer alert bij fouten van Groningen. De eerste keer speelde Ko Itakura de bal in de voeten bij Anas Tahiri, die Oosting liet scoren. Tien minuten later leverde Bart van Hintum de bal in bij Oosting die langs doelman Sergio Padt schoot. FC Groningen kwam nog terug via El Messaoudi die er na terugleggen door Mo El Hankouri 2-1 van maakte.

In de tweede helft zocht de ploeg van coach Danny Buijs naar de gelijkmaker. Padt hield zijn ploeg in de wedstrijd op een inzet van Richard van der Venne, Kostas Lamprou bracht aan de andere kant redding, waarna Kian Slor nog de paal raakte. Oosting zette in de slotfase aan de rechterkant een aanval op met Saïd Bakari die voorgaf. Sow besliste daarop met zijn eerste treffer van het seizoen de wedstrijd.