‘Krom dat veul mèensen wal trots bint op Drenthe, maor niet op de taol’

Nikita Van Lunzen (20) oet De Wiek: 'Drèents praoten heurt bij mij'

"Ik praot daags het miest Nederlands vanwege mien hbo-opleiding Biotechnologie in Leeuwarden, maor Drèents is mien eerste keuze. In hoes en met vrienden praot ik altied Drèents. Allewal niet al mien vrienden Drèents praot. Dus het is ok wal ies een mengelmoessie.

Het komp wal ies veur dat ze mij vraogt wat ik bedoel. As ik zeg dat ik 'zo dommies' vortgao bijveurbeeld. Sommige woorden bint veur mij zo gewoon da'k der niet bij naodenk. Het gebeurt ok wal ies da'k niet op het Nederlandse woord kommen kan. Der vreug mij ies iene wat ik veur mien verjaordag kregen had. 'Een flessie roek', zee ik. Kun ik toch niet op het woord parfum kommen!"

Nikta Van Lunzen: ‘Drèents praoten heurt bij mij’ (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

"Mien pap prat altied Drèents tegen mij, mien breurtie en mien zussie. Hef e ok altied daon. Hij prat haost altied tegen iederien Drèents. A'k hum een keer Nederlands heur praoten in een tillefoongesprek met een instantie, dan klinkt mij dat hiel vrumd in de oren. Mien mam prat miesttieds wal Nederlands. Zij döt dat daags ok op heur wark.

Ik bin der nooit raar um ankeken a'k Drèents preut. Ik wark op invalbasis as schoonmaakster bij oldere mèensen en die praot vaak zölf ok Drèents. As ik argens kom en ik heur Drèents doe'k het zölf ok. Dat giet toch makkelijker. Ik kan meer mijzölf wezen. Drèents praoten heurt gewoon bij mij.

Sommige mèensen denkt daj dommer bint aj in de streektaol praot, dat is onzin. Dat hef daor niks met te maken. Ik vind het belangriek daw Drèents blieft praoten en de taol deurgeeft, net zoas mien olders daon hebt. Ik zul mien kinder later ok Drèents leren willen."

Martin van Polen (36) oet 2e Mond: 'As ik stoet zeg, pakt mien dochtertie brood oet de keuken'

"Ik heb altied Drèents praot, in hoes eerder al en op de bassischoel ok. Bij oes in het dörp preuten haost alle kinder Drèents. Ik heb mij der ok nooit veur schaamd. Ze hebt mij later op het mbo wal ies oetlacht, maor ik heb de mond altied groot genoeg had um mij te redden.

Nederlands he'k op de schoel leerd. Tegenwoordig praot veul Drèentse olders Nederlands tegen heur kinder, umdat ze bang bint veur een taolachterstaand op schoel. Dat is nou allang achterhaald. Ik voed mien kinder Drèentstaolig op. Oeze hoesarts zeg ok dat kinder tot 7 jaor vlekkeloos drei taolen tegeliek anleren kunt. Meertaoligheid is ok nog hiel goed veur de ontwikkeling van de harsens."

Martin van Polen: 'As ik stoet zeg, pakt mien dochtertie brood oet de keuken' (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

"Mien dochter is 2 en wij hebt de biezundere situatie in hoes da'k tegen mien vrouw Nederlands praot en tegen mien kinder Drèents. Mien vrouw komp oet Polen en met heur praot ik Nederlands. Al mien kameraoden praot ok Drèents, maor zij voedt heur kinder in het Nederlands op. Mien dochter heurt en prat het miest Nederlaands, maor ze begrep het Drèents wel. As ik stoet zeg, pakt zij brood oet de keuken. En chocola nuumt ze tegen heur mam 'la' en tegen mij 'lao'. Grappig, hè!

Ik heb niks tegen Nederlands, maor ik vind het jammer dat de streektaol zo zachiesan verdwient. Hopelijk breng ik aandere jonge olders op het idee um ok Drèents te gaon praoten met heur kinder. Het valt mij vaak op dat wij as Drenten wal trots bint op oeze provincie, op de natuur bijveurbeeld, maor niet op oeze taol. Daor wordt vaak op neerkeken. Dat vind ik krom.

Ik wark in een bouwmarkt en zo gauw as ik mark dat een klant Drèents prat, gao ik wieder in de streektaol. Dat hef met gevuul te maken. Ik kan mij dan beter oetdrukken."

Kelly Valke (26) oet Zwartemeer: 'Ik doe alles in het Drèents, ok dreumen'

"In mien puberjaoren vun ik het wal ies grappig um in hoes Nederlands te gaon praoten. 'Praot ies normaal', zee mien mam dan, haha. In hoes heb wij altied Drèents praot. Mien mam vindt het ok jammer as aandere Drèentse olders het niet doet met heur kinder.

Tiedens mien zörgopleiding he'k op verschillende plekken stagelopen en op schoel kreeg ik aal te heuren da'k dan Nederlands mus praoten. Maor toen ik op mien stageadres in Klazienaveen kwam, preut iederien daor Drèents. Ik snapte niet waorum ik dan Nederlands mus praoten. Ie hebt het beste contact met bewoners van een instelling, aj in heur eigen taol praot."

Kelly Valke: 'Ik doe alles in het Drèents, ok dreumen' (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

"Dat mark ik nou op mien wark in een kleinschalige woonveurziening veur mèensen met een verstandelijke beparking ok. Tegen bewoners die Drèents praot, praot ik ok Drèents terug. Praot ze Nederlands, dan doe ik dat ok. Maor a'k Nederlands praot, zuj altied an mij heuren kunnen da'k oet Drenthe kom.

Ik heb mij der nooit veur schaamd, absoluut niet. Mien vrienden praot ok Drèents en mien vriend ok. Ik vind het ok wal mooi um de streektaol een beetie te promoten. Het Drèents heurt echt bij mij. Ik kan mij der beter in oetdrukken as in het Nederlands. Dan moe'k wal ies zuken naor woorden. Ik doe alles in 't Drèents, ik dreum ok Drèents.

Aw kinder kriegt, wil ik die opvoeden in de streektaol. Ik bin ok een veurstander van meer Drèents op schoelen. Wat ik een mooi Drèents woord vind? Schötteldoek, haha! Dat is echt zo'n woord dat mij an mien mam döt denken. 'Pak even een schötteldoek', zee ze vaak bij het oproemen van de taofel. Ik heb der op schoel ok wal ies um vraogd, maor toen wus de helft niet wat ik bedoelde."