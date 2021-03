Nieuw uitje: Meppel opent 'Fietsroute van geluk'

Het is een initiatief van Stichting Merk Meppel. De harten die de fietser tegenkomt hebben allemaal een betekenis", vertelt voorzitter Marieke Navarro. "Ze verwijzen naar de zes waarden die onze gemeente typeren: geluk, gastvrij, ondernemend, knooppunt, groen en karakteristiek."

Etappes

De route voert langs de Sethehaven aan het Westeinde, het groen van Engelgaarde, de karakteristieke schuurkerk in Nijeveen en Bad & Klimpark Hesselingen. Natuurlijk mogen de Meppeler Toren en de gastvrije pleinen niet ontbreken. Voor degene die de afstand te lang vindt, is het mogelijk om de route in te korten of in etappes te fietsen.

De stichting had de lancering het liefst groots gevierd, maar ook hier gooit corona roet in het eten. "We hopen nu dat iedereen op eigen gelegenheid het geluk van Meppel gaat ontdekken", vervolgt Navarro. "Het is belangrijk dat we dat laten zien wat Meppel zo bijzonder maakt. Niet alleen voor de inwoners maar ook voor ondernemers, bezoekers en mensen die recreëren in de omgeving. En als er ondertussen een hapje en drankje wordt genuttigd, een bezoek aan het museum wordt gebracht of iets leuks wordt gekocht dan profiteert iedereen daarvan!"