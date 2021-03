Boek over Franse parachutisten wint DHV-prijs 2020

Juryvoorzitter Klijnsma noemt het een 'heel mooi' en 'zorgvuldig' boek. De combinatie van zorgvuldig onderzoek, kaarten en foto's maken het boek tot de winnaar. "Het allerfijnste is dat er zo mooi naar voren komt dat deze Franse jongemannen hun leven in de waagschaal hebben gesteld voor ons hier in Drenthe. Ik vind dat hij (De Jong, red.) dat heel erg zorgvuldig heeft ingevuld."

Dropping

Harold de Jong neemt de lezer mee naar 'Operatie Amherst', een geallieerde commando-actie die plaatsvond in de nacht van 7 op 8 april 1945. "Toen zijn hier parachutisten gedropt. De hoofdreden was dat alle bruggen over het water in Drenthe geborgd moesten worden en dat de Duitsers daar geen vernielingen konden aanbrengen, zodat de Canadezen en de Polen er vrij overheen konden", zegt schrijver Harold de Jong uit Assen. "Wat ze ook moesten doen was onrust zaaien onder de Duitsers. Daar hadden ze het Nederlandse verzet bij nodig."

De Jong noemt zijn winst "ongelooflijk gaaf". Hij krijgt een geldbedrag van 1.000 euro. De andere twee genomineerden waren Faber pallets. Kroniek van een familiebedrijf, door Kees Faber en Hoe de Rahders Drenthe veranderden, door Kees Opmeer en Peter Voerman.

Het boek van Harold de Jong (Rechten: RTV Drenthe / Marvin Hop)

Hoe de Rahders Drenthe veranderden van Opmeer en Voerman won wel de publieksprijs. Ze krijgen een kunstwerk van Bert Hemsteede.

Drentse geschiedenis

Sinds 2001 reikt de Drentse Historische Vereniging elk jaar een prijs uit aan een persoon, groep of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Drentse geschiedenis. Of zoals de vereniging zelf zegt: "Ter bevordering van de kennis over, het onderzoek naar en/of het behoud van het Drentse verleden in de breedste zin van het woord". Op deze manier brengt de DHV de Drentse geschiedenis onder de aandacht en ook het onderzoek ernaar en de activiteiten eromheen.

