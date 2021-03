Laura ging met de voetjes van de vloer op testfestival: 'Ik moest wennen'

"Onwerkelijk", zo noemt Laura Luitjes uit Bovensmilde het testfestival in Biddinghuizen gisteren. Ze was een van de weinige Drenten die een kaartje had bemachtigd en met de voetjes van de vloer kon. Zo'n 1500 bezoekers mochten na een negatieve coronatest feesten en dansen op een dancefestival.

"In het begin toen ik op het terrein kwam liep ik nog steeds om iedereen heen en probeerde ik afstand te houden". Maar toen zei een vriendin van haar dat afstand houden nu ook helemaal niet hoeft. "Ik vond dat best gek. Ik moest er echt wel even aan wennen. Maar toen ging de knop om." Ze genoot van elk moment. "Ik heb 26.000 stappen gezet volgens mijn stappenteller".

Achter de laptop

Luitjes was er vroeg bij toen ze hoorde van het testfestival. "Ik ben samen met een vriendin achter de laptop gaan zitten. Bij mij lukte het steeds niet, maar bij haar was het in een keer raak." Het nadeel vindt Luitjes het testen. Van tevoren moest iedereen getest worden en ook een negatieve test tonen, anders mocht je het terrein niet op. "We moesten helemaal naar Utrecht toe. Er waren geen testlocaties in het Noorden beschikbaar voor dit evenement."

Tot overmaat van ramp werd het festival ook nog een week verschoven vanwege het slechte weer. Hierdoor moest ze nog een keertje op en neer naar Utrecht. "Volgende week moet ik me dan ook nog laten testen, om te kijken of ik niks heb opgelopen."

Coronatest

Bij de ingang van het terrein moest Luitjes dus een coronatest laten zien. "Ook onze temperatuur werd gemeten en we moesten een tracker zichtbaar dragen." Op die manier wordt onderzoek gedaan hoe corona zich eventueel verspreid onder mensen.

De zogenoemde fieldlabs zijn bedoeld als experimenten waaruit moet blijken of evenementen in coronatijd veilig kunnen plaatsvinden. Vandaag vindt er nog een popfestival plaats.

Zo ging het er aan toe op het festival:

Lees ook: