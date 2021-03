Suelmann na dure rode kaart: ‘Handbal is nog altijd een contactsport’

Was het rood of alleen een tijdstraf? Na de dure directe uitsluiting van Ronald Suelmann gaf Hurry-Up de voorsprong tegen LIONS uit handen.

Bij 13-11 ging Lino Janssen namens LIONS in de break-out. Bij de cirkel kwam hij in botsing met Suelmann. Na drie doelpunten van de aanvoerder in de eerste twintig minuten kreeg Suelmann na kort overleg van de arbiters rood.

Tijdstraf zwaar genoeg

"Hij komt naar binnen en loopt tegen mij aan. Op het laatste moment houd ik nog in ook. Twee minuten was zwaar genoeg geweest", vertelt Suelmann na de nederlaag (29-34). "Ik vond het heel onterecht en heb dat ook tegen de scheidsrechters gezegd."

Na de rode kaart van Suelmann leefde Hurry-Up nog op, maar na rust (19-17) toonde LIONS zich de betere partij. Na 23-23 was de koek bij de thuisploeg op. Suelmann keek vanaf de kant verbeten toe.

Vertrouwen

"Ik kan er ook voor kiezen helemaal niet te verdedigen, maar in mijn ogen is handbal nog altijd een contactsport", gaat Suelmann verder. "Ik vond het oordeel van de scheidsrechter niet goed."

Het is de tweede nederlaag van Hurry-Up op rij in de HandbalNL League. Suelmann tot slot: "Met het spel in de eerste helft mogen we tevreden zijn. Na rust gaat de energie eruit. Ik vind ook dat we dan stapjes mogen maken qua vertrouwen. Het missen van een strafworp is het omslagpunt."