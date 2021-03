De Week van Drenthe: Meer klanten in de winkel en Drenten naar de stembus

De week begon met de nijpende situatie van de verpleegzorg in Zuidoost-Drenthe. Treant, Tangenborgh, Icare en NHL Stenden startten daarom samen een hbo-opleiding verpleegkunde. Nu is er al een tekort aan verpleegkundigen in de regio, maar de verwachting is dat de vraag nog verder toeneemt. De nieuwe hbo-opleiding moet voor nieuwe aanwas zorgen.

Shoppen

Door de versoepeling van de coronamaatregel mochten grote winkels vanaf dinsdag meer klanten ontvangen. Voor sommige winkels betekende dit dat er vijftig in plaats van twee mensen tegelijk binnen waren. "We moesten af en toe echt naar onze klanten zoeken, we waren ze gewoon kwijt", blikt Richard Kremer van de Kampeerhal in Roden terug. De winkeliers zijn blij dat er nu meer kan, al hopen ze snel weer volledig open te kunnen.

Stemmen

Op maandag en dinsdag kon er door kwetsbare doelgroepen al gestemd worden, maar woensdag was het voor iedereen zo ver: de Tweede Kamerverkiezingen. In Emmen verzamelde de PVV de meeste stemmen, in alle andere gemeenten werd de VVD de grootste. De partij van Mark Rutte bleek ook landelijk de grote winnaar. Vanwege de coronavoorschriften verliep de stembusgang wel anders dan in andere jaren.

Windmolens

Hij stond woensdag nog op de kieslijst voor de politieke partij Oprecht, maar een toekomst in de Tweede Kamer zit er voor Jan Nieboer uit 2e Exloërmond niet in. Hij moet zelfs vrezen voor een gevangenisstraf: het Openbaar Ministerie eist vijftien maanden cel tegen hem, waarvan vijf voorwaardelijk. Hetzelfde geldt voor Jan H. uit Meeden. Het tweetal wordt verdacht van het bedreigen van ondernemers die meebouwden aan windmolenparken.

Doorprikken

Geen week in 2021 lijkt voorbij te gaan zonder gedoe rond corona, vaccineren of maatregelen. Afgelopen week domineerde het AstraZeneca-vaccin het nieuws. Uit voorzorg werd gestopt met het indienen van het vaccin, uit angst voor bloedstolsels. Een verband tussen die bijwerking en het vaccin bleek niet te bestaan en dus kon er op vrijdag gekeken worden hoe de achterstanden in het prikproces weggewerkt gaan worden.

