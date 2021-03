MHBOS: Heeft een topsporter als Laura Dijkema de traditionele media nog wel nodig?

Een story van haar uren durende vliegreis naar de andere kant van Rusland of even grappen met haar teamgenoot. Dijkema is druk op Instagram. Daar krijgen haar vele volgers een bijzonder inkijkje in haar even bijzondere sportbestaan.

"Ik vind het leuk om de mensen op de hoogte houden van bijvoorbeeld de bijzondere reizen die we maken. Laatst hadden we temperaturen van min tweeëndertig. Dit is een speciaal seizoen. Dat vind ik leuk om te delen", vertelt Dijkema vanuit haar appartement in Kalinigrad.

Eigen podcast

De spelverdeelster van Oranje denkt veel na over de verschillende manieren hoe zij als topsporter internet kan inzetten om fans te bereiken. "Ook ben ik bezig met een podcast met andere volleybalinternationals waarin we vooral achtergrondverhalen van ons leven als topsporter willen vertellen. We hebben best een bijzondere levensstijl. Daar wordt niet vaak naar gevraagd."

Dijkema maakt haar eigen content en werkt zo stevig om tv-zenders en kranten heen. "Journalisten vragen vaak naar de grote toernooien of de belangrijke wedstrijd", gaat ze verder. "Een beetje het standaard verhaaltje. Maar wij maken natuurlijk zoveel meer mee dan de harde trainingen of het verloop van een wedstrijd. Dat kun je online, bijvoorbeeld in een podcast, heel goed wegzetten."

Even aanschuiven

Topsporters zijn een merk geworden en met internet kunnen ze heel veel mensen bereiken. Heeft Dijkema een interviewtje in Met het Bord op Schoot nog wel nodig? "Om het grote publiek te bereiken, die minder bekend zijn met de volleybalsport, is het belangrijk dat zenders de sport uitzenden. Of dat we in een programma even aanschuiven. Daar bereiken we de mensen die volleybal minder uit zichzelf volgen en toch geïnteresseerd raken."

Met het Bord op Schoot mag blijven. Maar alles in samenwerking met social media voor de persoonlijke 'touch'. Dijkema besluit: "Ik vind het heel gaaf de jeugd te inspireren, ook door op social media contact te leggen. Ik krijg in mijn DM's best vaak berichtjes van jonge volleyballers. Ik vind het leuk om met jongeren in contact te gaan. Die drempel ligt op Instagram laag. Ik denk dat, dat heel belangrijk is."