Voor het boeken camping bezoeken: 'Wel dicht bij het sanitair, ik heb vakantie'

Op Camping de Berken in Gasselte was vandaag zo'n kijkdag, iets wat volgens eigenaar Jos van der Weide een gat in de markt is: "Dit is echt voor mensen die zekerheid willen hebben."

'Niet te ver lopen naar sanitair'

Een gezin uit Groningen valt in die doelgroep. Opa, oma, dochter, schoonzoon en kleinkind wandelen de camping rond om te kijken of het iets voor hen. Ze hebben al geboekt voor dit voorjaar, maar een beetje zekerheid is fijn, vinden ze. "We kijken of vanaf onze plek de kleinkinderen goed kunnen zien en ook of het sanitair niet te ver lopen is. Want ik heb wel vakantie", vertelt de bezoeker met een knipoog.

Al een paar jaar doet de camping in Gasselte aan kijkdagen. Volgens eigenaar Van der Weide boeken veel mensen niet zomaar even een campingplaats: "Het is toch een stukje grond dat een paar weken van de mensen is. Dus die willen weten hoe het zit met de wind, of ze wel zon hebben of juist schaduw." En dan kun je volgens de campingeigenaar wel in een paar klikken online boeken, maar daar hebben alle campings de mooiste plaatjes en dat haalt het niet bij het echt.

Volgens Van der Weide zit er weer een druk vakantiejaar aan te komen. Net als in 2020, toen Nederland zeer populair was vanwege de coronapandemie, gaat het ook nu al weer snel met de boekingen. "We hebben 36 plekken met privé-sanitair, we merken dat daar nu veel vraag naar is. Dus voor die plekken zitten we tot eind augustus al vol. Daarnaast merken we dat veel mensen ook dit jaar toch nog besluiten om in Nederland op vakantie te gaan.

'Pico bello'

Het gezin uit Groningen weet het na hun bezoek in ieder geval zeker: "Deze plek is pico bello." De reservering die ze voor mei hadden staan blijft dus in de agenda staan. Ook hebben ze later in het jaar nog plannen om - zoals elk jaar - naar Spanje te gaan. "Maar daar maak ik me nog wel wat zorgen over. Ik weet niet of alle landen dan al veilig zijn en of ik dan ingeënt ben."

De camping in Gasselte, daar bestaan in ieder geval geen twijfels over. En dat ze het tegen de tijd dat ze er op vakantie gaan alles al wel een beetje gezien hebben, dat vinden ze nu dan juist een groot voordeel.