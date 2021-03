Definitieve (om)weg langs spoor in Hooghalen is klaar

Bij de aanrijding tussen een Sprinter en een aanhanger achter een trekker kwam op 22 mei vorig jaar een 58-jarige machinist om het leven. De omwonenden die toen bij RTV Drenthe reageerden, staan niet te springen om te praten over de definitieve weg.

Alleen Kees Sijbenga, die een stuk land heeft langs het spoor, wil er nog wel een keer wat over kwijt. "We zijn er blij mee. Het is toch wel een stuk veiliger geworden nu er twee overwegen zijn gesloten."

Meer tijd en geld kwijt

Voor hem betekent het dat hij niet 250 meter, maar meer dan twee kilometer moet rijden voordat hij bij zijn land is. "Het is een stukje omrijden voor ons, maar dat went ook wel weer. En het betekent extra kosten en tijd. Maar als je straks niet beter weet, dan doe je het gewoon", aldus Sijbenga.

Hij denkt dat de oplossing die in Hooghalen is gevonden een voorbeeld kan zijn voor andere plaatsen waar een onbewaakte spoorwegovergang is. "We zijn jaren bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen. Je kunt hier nu zien dat het wel kan. Als de wil er is, is de weg er ook wel."

Sinds september lag er al een tijdelijke weg en nu is de definitieve weg klaar. In de oude situatie moest hij vijf keer het spoor oversteken bij een onbewaakte overgang om het hek ervoor te openen en te sluiten. "Dat vond ik maar een afschuifmethode. Dit is een veel betere maatregel."

In Drenthe worden drie overwegen versneld gesloten omdat die gevaarlijker zijn dan gedacht. En de kleur van de Sprinters wordt aangepast zodat die beter zichtbaar worden. Een goede zaak, vindt Sijbenga. "Wij roepen al jaren dat een Sprinter slecht zichtbaar is. Vooral bij omstandigheden met slecht weer valt die niet op."

Probleem definitief opgelost

In Hooghalen kan het boek onbewaakte spoorwegovergang nu worden gesloten. "Ik moet er nog voor de eerste keer overheen gaan. Ik vind het een mooie weg. Ik denk dat het zo goed is."

Alleen voor de loonwerker die de trekker bestuurde gaat het boek nog niet dicht. Het Openbaar Ministerie buigt zich nog over de vraag of hem iets verwijten valt. Wat Sijbenga betreft is de loonwerker niets aan te rekenen. "Het zicht was ontzettend slecht die dag. Hij heeft de trein gewoon niet zien aankomen." Om die reden vindt Sijbenga het nog steeds moeilijk om terug te kijken op de dag van het ongeluk.

Deze overweg mag niet meer worden gebruikt (Rechten: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

Lees ook: