Zes verdachten drugslab Eext vandaag en morgen voor de rechter

Zes mannen tussen de 21 en 66 jaar uit Noord-Brabant en Zeeland staan vandaag en morgen bij de rechtbank in Assen terecht voor betrokkenheid bij een groot drugslab dat op 1 mei werd opgerold in Eext. Het lab, waar speed werd gemaakt, werd ontdekt nadat de politie vorig voorjaar de versleutelde berichtendienst EncroChat kraakte.

EncroChat was net als het onlangs gekraakte chatdienst Sky ECC een berichtendienst, die veel werd gebruikt door criminelen. Ze dachten dat ze ongestoord konden chatten over hun bezigheden en spraken daarom via de chatdienst openlijk met elkaar.

Kraak EncroChat

Vanaf april vorig jaar kon de politie het berichtenverkeer live meelezen. Dit leidde tot tientallen arrestaties, de ontdekking van veel drugs en veel crimineel geld. Ook werden in het hele land negentien drugslabs ontdekt, doordat criminelen er openlijk over spraken.

Tenminste één van de verdachten in de zaak rond het lab in Eext had EncroChat-account. Ook in Kerkenveld werd afgelopen jaar door de EncroChat-kraak een drugslab ontdekt. De hoofdverdachten van de in augustus ontdekte cokewasserij in Nijeveense Bovenboer kwamen ook op die manier in beeld.

Huurder uit Zeeland

Op 1 mei viel de politie het lab in Eext binnen. Het zat in de schuur bij een boerderij aan de Vijzelweg aan de rand van het dorp. De eigenaren wilden emigreren en hadden hun boerderij met schuur sinds maart verhuurd aan een man uit Goes.

De eigenaar vertelde na de ontdekking vorig jaar dat hij nota bene samen met zijn makelaar onderzoek naar de man had gedaan om te kijken of het zuivere koffie was. Ze hadden niks vreemds kunnen ontdekken en het huurcontract werd getekend.

De huurder is een inmiddels 66-jarige man uit Goes. Toen de eigenaar hem na de ontdekking van het lab belde, zei hij van niks te weten. Wat hij tegenover de politie heeft verklaard, wordt vandaag en morgen duidelijk. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan de productie drugs.

Mannen ter plekke opgepakt

Toen de politie binnenviel was het speedlab volop in bedrijf. Het was volgens het Openbaar Ministerie een groot lab, waar werd gekookt in ketels van 1000 liter. Er is speed gevonden die klaar was en ook chemische substanties die alleen nog een laatste bewerking nodig hadden.

Vier mannen van 21, 30, 32 en 60 jaar uit Bergen op Zoom en Roosendaal werden ter plekke aangehouden. De politie had het lab eerst geobserveerd en de vier allemaal in en uit zien lopen. Op hun broeken zijn sporen van speed en chemische stoffen gevonden. Dat duidt er volgens het OM op dat ze alle vier betrokken waren bij de productie van de drugs. Zelf ontkennen ze dat.

Nog vier verdachten vast

Na een paar maanden onderzoek hield de politie begin augustus nóg een verdachte uit Bergen op Zoom aan. Deze 31-jarige man wordt met de andere vier Brabanders gezien als hoofdverdachte. Hij zit nog vast, net als de mannen van 30, 32 en 60 jaar. De jongste verdachte kwam in september onder strenge voorwaarden vrij.

Vandaag verschijnen de vier verdachten uit Bergen op Zoom voor de rechter. Morgen volgen de 60-jarige man uit Roosendaal en de 66-jarige huurder van de boerderij uit Goes.

