Barak Linde decor voor educatieve kinderserie over Anne Frank

De serie over Anne Frank moet kinderen meer inzicht geven in hoe het leven was in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. "Vorig jaar hebben wij een serie gemaakt over de onderduikperiode van Anne Frank, dat was aan de hand van een videodagboek. Daar hebben we zoveel reacties op gekregen dat we nu een vervolg maken", vertelt producent Frank de Horde.

Studenten bouwkunde

Het vervolg wordt deels opgenomen in de barak in Zuidwolde. De renovatie van Barak Linde, onder leiding van een groep studenten Bouwkunde van het Alfa-college, is pas net afgerond. "Ja, geweldig. In onze zoektocht naar barakken kwamen we bij deze uit. Hier nemen we de scenes op die Anne Frank mogelijk heeft meegemaakt in haar tijd in Kamp Westerbork", legt Frank de Horde uit.

De barak was tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdeel van een werkverschaffingskamp in Linde, vlak bij Zuidwolde. In 1942 werd het een Joods werkkamp, waarin 86 Joden vastzaten. Na de oorlog stond Barak Linde decennialang leeg. Nu de renovatie van de barak klaar is, dient die als expositieruimte voor het museum. Binnenkort gaat de barak ook open voor publiek.

Barak Linde in Zuidwolde is begin mei te zien in de televisieserie op NPO Zapp.

